Almanya maçı CANLI İZLE: Almanya Curaçao canlı, şifresiz izle! (TRT1 CANLI YAYIN)

Almanya ile Curaçao arasında oynanan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı hem internet üzerinden hem de televizyon yayınıyla anlık olarak takip edebiliyor. Peki, Almanya Curaçao canlı, şifresiz nasıl izlenir?

ALMANYA CURAÇAO CANLI - (TRT 1 CANLI YAYIN)

Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşma, TRT 1 ekranları üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilmektedir. Futbolseverler maçı internet üzerinden ya da televizyon yayını aracılığıyla takip edebilir.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000