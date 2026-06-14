Almanya maçı CANLI İZLE: Almanya Curaçao canlı, şifresiz izle! (TRT1 CANLI YAYIN)
Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Maçı televizyon veya internet üzerinden kesintisiz şekilde takip edebilirsiniz. Peki, Almanya Curaçao canlı, şifresiz nasıl izlenir? Almanya maçı canlı izleme linki haberimizde.
Almanya ile Curaçao arasında oynanan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Futbolseverler karşılaşmayı hem internet üzerinden hem de televizyon yayınıyla anlık olarak takip edebiliyor. Peki, Almanya Curaçao canlı, şifresiz nasıl izlenir?
ALMANYA CURAÇAO CANLI - (TRT 1 CANLI YAYIN)
Almanya ile Curaçao arasında oynanan karşılaşma, TRT 1 ekranları üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilmektedir. Futbolseverler maçı internet üzerinden ya da televizyon yayını aracılığıyla takip edebilir.
TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000