Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Alişer Delek kimdir, Alişer Delek kaç yaşında, nereli ve görevi ne? Alişer Delek'in hayatı, eğitimi, gazetecilik kariyeri, Sözcü Tv'deki genel müdürlük dönemi ve KRT TV'deki yeni görevine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

ALİŞER DELEK KİMDİR?

Alişer Delek, Türk gazeteci, televizyoncu ve medya yöneticisidir. Gazetecilik kariyerine 2000'li yılların başında başlayan Delek, ağırlıklı olarak dış haberler alanında uzmanlaştı. Kariyeri boyunca Kanal 6, Star TV, CNN Türk, TRT, Al Jazeera Türk, Haber Global ve Sözcü TV gibi kanallarda görev yaptı.

Yurt dışında muhabir olarak da çalışan Delek, özellikle Orta Doğu ve bölge politikalarına ilişkin değerlendirmeleriyle tanındı. Sözcü TV'nin kuruluş sürecinde yer alan ve kanalın genel müdürlüğünü üstlenen Delek, bugün KRT TV'nin yönetiminde bulunuyor.

ALİŞER DELEK KAÇ YAŞINDA?

Alişer Delek 1980 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla 46 yaşında bulunuyor.

ALİŞER DELEK NERELİ?

Alişer Delek, Diyarbakır doğumludur. Çocukluk yıllarını memleketinde geçiren Delek, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve gazetecilik kariyerine de İstanbul'da başladı.

ALİŞER DELEK'İN EĞİTİM HAYATI

Alişer Delek, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında gazeteciliğe adım atan Delek, felsefe eğitiminin kazandırdığı analitik bakış açısını mesleğine yansıttı.

ALİŞER DELEK'İN GAZETECİLİK KARİYERİ

Alişer Delek, profesyonel gazetecilik hayatına 2000 yılında Kanal 6'da başladı. Ardından Star TV ve CNN Türk'te görev aldı. Bu kanallarda ağırlıklı olarak dış haberler servisinde çalışan Delek, uluslararası gelişmeleri takip eden isimler arasında yer aldı.

Delek, kariyerinin ilerleyen döneminde TRT'nin Atina ve Tahran muhabirliğini üstlendi. Yaklaşık bir yıl Atina'da görev yapan Delek, ardından Tahran'da muhabirlik yaptı. Daha sonra Al Jazeera Türk'e geçen Delek, burada editörlük ve haber müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Eylül 2018'de Haber Global'e genel yayın yönetmen yardımcısı olarak katılan Delek, Mart 2020'ye kadar bu görevde kaldı.

ALİŞER DELEK SÖZCÜ TV'DE HANGİ GÖREVDE BULUNDU?

Alişer Delek, Eylül 2020'de Sözcü Medya Grubu'na katıldı ve Sözcü TV'nin kuruluş çalışmalarında görev aldı. Kanal, 1 Mart 2023'te yayın hayatına başladı. Yılmaz Özdil'in kanaldan ayrılmasının ardından 8 Mart 2023'te Sözcü TV'nin genel müdürlüğüne getirilen Delek, genel müdür ve genel yayın yönetmeni olarak kanalın yönetimini üstlendi.

Delek, 10 Aralık 2024'te Sözcü TV'deki görevinden istifa etti. Delek, ayrılık kararının ardından bir süre dinlenmek ve yeni projeler üzerinde çalışmak istediğini açıklamıştı.

SÖZCÜ TV SONRASI DÖNEM

Sözcü TV'den ayrıldıktan sonra bağımsız gazetecilik çalışmalarını sürdüren Delek, Medyascope ve Notbir gibi platformlarda yazılar kaleme aldı. Medyascope'ta "Alişer Delek ile Gazeteci Bakışı" adlı programı sunan Delek, bu programda güncel siyasi gelişmeleri ve dış politikayı konuklarıyla birlikte değerlendirdi.

ALİŞER DELEK HANGİ KONULARDA UZMAN?

Alişer Delek, uzun yıllar dış haberler alanında çalışması ve Atina ile Tahran'da muhabirlik yapması nedeniyle özellikle Orta Doğu, İran ve bölge politikaları konusunda deneyimli bir gazeteci olarak biliniyor. Medyascope'taki programlarında İran'daki savaş, yeni dünya düzeni, çözüm süreci ve Türkiye iç siyasetindeki gelişmeleri ele alan Delek, güncel siyasi tartışmalara ilişkin yorumlarıyla da sıkça gündeme geliyor.

ALİŞER DELEK'İN GÖREVİ NE?

Alişer Delek, bugün KRT TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. KRT TV'nin hisselerinin Kaytan ailesinden iş insanı Murat Doğan'a devredilmesinin ardından Delek, Ekim 2026'nın sonunda kanalın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Delek, 17 Kasım 2026'da KRT TV ekranlarında kanalın genel müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak da tanıtıldı. Böylece Delek, kanalın hem yönetim kurulunun başında hem de yayın politikasının belirlenmesinde aktif rol üstlendi. Delek'in göreve gelmesinin ardından kanalın yayın akışında ve ekran kadrosunda yeni düzenlemelere gidilmesi bekleniyor.

ALİŞER DELEK'İN ÇALIŞTIĞI KANALLAR

Alişer Delek'in kariyeri boyunca görev yaptığı kurumlar şöyle sıralanıyor: Kanal 6, Star TV, CNN Türk, TRT (Atina ve Tahran muhabirliği), Al Jazeera Türk, Haber Global, Sözcü TV, Medyascope, Notbir ve KRT TV. Delek, yaklaşık 25 yılı aşan meslek hayatında muhabirlikten genel müdürlüğe kadar televizyon haberciliğinin farklı kademelerinde görev aldı.