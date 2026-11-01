Ali Yavuz Kol kimdir? Kasımpaşa'nın Antalyalı forveti hangi takımlarda oynadı?

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Kasımpaşa'nın 11 numaralı forması pazar akşamı Beşiktaş karşısında yine Ali Yavuz Kol'un sırtındaydı. 25 yaşındaki forvet, Süper Lig'in 10. haftasındaki maça ilk 11'de başladı. Üç gün önce de Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947 filelerini havalandırmıştı.

Adı yıllar önce Galatasaray'ın gol atan gençleri arasında geçiyordu. Sonrası kiralıklarla geçti.

ALİ YAVUZ KOL BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNADI MI?

Ali Yavuz Kol, 1 Kasım 2026'da Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı ağırladığı maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Beşiktaş ilk yarıyı 28. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

Gol sevinci ise 29 Ekim'deydi. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Çorluspor 1947'yi 3-1 yendi ve 4. tura çıktı; skoru 82. dakikada Ali Yavuz Kol belirledi.

ALİ YAVUZ KOL KİMDİR?

Ali Yavuz Kol, Galatasaray altyapısından yetişen ve bugün Kasımpaşa'da oynayan Türk futbolcu. Antalya'da doğdu, futbola da orada başladı. Bir süre Antalyaspor'un altyapısında oynadıktan sonra 2014'te Galatasaray'a geçti.

U14'ten U19'a kadar Türkiye'nin genç milli takımlarının hepsinde forma giydi.

ALİ YAVUZ KOL KAÇ YAŞINDA?

Ali Yavuz Kol 29 Ocak 2001'de doğdu, 25 yaşında.

ALİ YAVUZ KOL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Ali Yavuz Kol'un asıl mevkisi forvet. Gerektiğinde kanatlarda da oynayabiliyor.

ALİ YAVUZ KOL GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Ali Yavuz Kol Galatasaray'da oynadı, ama A takımda yalnız 4 maça çıktı ve gol atamadı. Asıl çıkışını genç takımlarda yaptı: 2017-18 sezonunda 19 maçta 7 gol attıktan sonra kulüple üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı, 2018-19'da ise 39 maçta 22 gol buldu. Galatasaray, Ağustos 2020'de sözleşmesini 2024'e kadar uzattığını duyurdu. Yollar 2022'de ayrıldı.

ALİ YAVUZ KOL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ali Yavuz Kol, profesyonel kariyerinin büyük kısmını kiralık geçirdi. Galatasaray onu 2019-20 sezonunda Tarsus İdman Yurdu'na gönderdi; genç forvet orada 9 gol attı. Ocak 2021'de Denizlispor'a, Ağustos 2021'de Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı.

Temmuz 2022'de Adana Demirspor'a transfer oldu. Bu kulübün oyuncusuyken 24 Erzincanspor ve Esenler Erokspor'da kiralık oynadı. 1 Temmuz 2025'te Kasımpaşa ile iki yıllık sözleşme imzaladı; imza töreni Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde yapıldı.