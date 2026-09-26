Ali Tarakcı neden gözaltına alındı, Ali Tarakcı kimdir?

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Son dakika gelişmesiyle gündeme gelen Ali Tarakcı ismi, gözaltı haberinin ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Kamuoyu, sürecin nasıl başladığını ve Ali Tarakcı'nın kim olduğunu öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Ali Tarakcı neden gözaltına alındı, hakkında hangi iddialar var? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde…

İSTİFA İDDİASI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Gazeteci Ali Tarakcı'nın X platformunda yaptığı paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kabinede önemli bir ismin istifa edeceğini öne süren ifadeler, siyasi kulislerde ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, paylaşımın kabinede kriz algısı oluşturduğu gerekçesiyle konuya re'sen el koydu.

TCK 217/A KAPSAMINDA SORUŞTURMA

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre başsavcılığın hazırladığı talimat yazısında, söz konusu paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde tanımlanan "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Savcılık, dosyada kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu değerlendirerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 91. maddesi uyarınca Tarakcı'nın gözaltına alınmasına hükmetti.

EVİNDE ARAMA YAPILACAK

Soruşturma çerçevesinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na resmi yazı gönderildi. Bu yazı doğrultusunda Ali Tarakcı'nın ikamet ettiği adreste arama yapılması istendi. Emniyet ekiplerince yürütülecek işlemlerde cep telefonu, bilgisayar ve harici depolama cihazları başta olmak üzere tüm dijital materyallere el konularak incelemeye alınacağı öğrenildi.

İDDİALARIN HEDEFİNDE MEHMET ŞİMŞEK VARDI

Paylaşımın ardından sosyal medyada yayılan kulis bilgilerinde, istifa edeceği öne sürülen bakanın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğu iddia edilmişti. Ekonomi yönetimine ilişkin tartışmaların alevlenmesi üzerine açıklama yapan Bakan Şimşek, istifa edeceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulamış ve görevine kararlılıkla devam ettiğini ifade etmişti.

ALİ TARAKCI KİMDİR?

Ali Tarakcı, sosyal medyada siyasi kulis bilgileri ve gündem değerlendirmeleriyle tanınan bir gazetecidir. X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarakcı, son olarak kabineye ilişkin istifa iddiası nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmayla kamuoyunun gündemine geldi.