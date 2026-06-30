Ankara'nın proje okulları arasında yer alan Sincan Anadolu Lisesi'nde yaşanan müdür yardımcısı atama süreci, okul müdürü Ali Osman Köse'nin yaptığı açıklamalar ve istifa kararıyla gündeme geldi. Peki, Ali Osman Köse kimdir? Sincan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Osman Köse neden istifa etti? Detaylar...

SİNCAN ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRÜ ALİ OSMAN KÖSE KİMDİR?

Sincan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ali Osman Köse, Ankara'nın proje okulları arasında bulunan Sincan Anadolu Lisesi'nde okul müdürü olarak görev yapıyordu.

Köse, kamuoyunun gündemine müdür yardımcısı atamalarına ilişkin yaptığı açıklamalar ve ardından açıkladığı istifa kararıyla geldi. Açıklamalarında, proje okulu statüsündeki kurumlarda okul yönetimlerinin liyakat esasına göre isim önerebildiğini belirterek, açık bulunan iki müdür yardımcılığı kadrosu için kendi değerlendirmeleri doğrultusunda adaylar belirlediklerini ifade etti.

Kamuoyuna yansıyan açıklamalarında Ali Osman Köse, şu ifadeleri kullandı:

"İki tane münhal müdür yardımcısı pozisyonumuz vardı, yani açıktı. Oraya gerçekten çok değerli, çok kıymetli, çok liyakatli, işini çok iyi yapan, buraya değer katacak insanları önerdik. Çünkü proje okulu olmanın mantığı zaten böyle bir imkân veriyor. Ama beni burada gerçekten hiçbir resmî sıfatı olmayan, sanki amirimmiş gibi arayıp 'Sizin okula şunları uygun gördük' diyen bir sendika temsilcisi… O dönem buna çok şaşırdım. Biz ise lisanımünasiple, en kibar ve saygılı şekilde, 'Biz iki arkadaş üzerinde anlaştık, naçizane onları önerdik' dedik. Ama günün sonunda bir baktık ki gerçekten de 'tırnak içinde' uygun gördükleri insanlar buraya atanmış."

Köse, söz konusu sürecin ardından yaşadığı gelişmeleri kamuoyuyla paylaşarak görevini sürdürmeme kararı aldığını açıkladı.

ALİ OSMAN KÖSE NEDEN İSTİFA ETTİ?

Ali Osman Köse, istifa gerekçesini müdür yardımcılığı atamalarına ilişkin yaşandığını öne sürdüğü süreç olarak açıkladı.

Köse, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hangi yapıya, hangi gruba, kime hizmet ediyorsunuz bilmiyorum ama vatana hizmet etmediğiniz kesin. Ben vatana hizmet ediyorum. Ben devlete, ben millete, ben bu bayrağa hizmet ediyorum. Bu can bu bedende oldukça da böyle olmaya devam edecek."

İstifa kararını açıklarken ise şu sözleri kullandı:

"O yüzden, sizin sözünüz geçer akçe ve onay olduğu sürece burada okul müdürlüğü yapamam. Bu nedenle istifa ediyorum."

Ali Osman Köse'nin açıklamasına göre, müdür yardımcılığı kadrolarına yapılan atama sürecinde kendi önerilerinin dikkate alınmaması ve dışarıdan müdahale yapıldığı yönündeki iddiaları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.

ATAMA SÜRECİ NASIL GÜNDEME GELDİ?

Köse'nin açıklamalarına göre, Sincan Anadolu Lisesi'nde açık bulunan iki müdür yardımcılığı kadrosu için okul yönetimi tarafından belirlenen adaylar ilgili makamlara önerildi.

Ancak Köse, süreç içerisinde hiçbir resmî görevi bulunmadığını iddia ettiği bir sendika temsilcisinin kendisini arayarak belirli isimleri önerdiğini, daha sonra da söz konusu kişilerin görevlendirildiğini öne sürdü.

Yaşanan gelişmelerin ardından Ali Osman Köse, görevini sürdüremeyeceğini belirterek okul müdürlüğünden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

KAMUOYUNA YANSIYAN AÇIKLAMALAR

Sincan Anadolu Lisesi'nde yaşanan gelişmeler, Ali Osman Köse'nin kamuoyuyla paylaştığı açıklamalar sonrasında gündeme geldi.

Köse'nin açıklamalarında yer alan iddialar, müdür yardımcısı atamalarına ilişkin süreci konu alırken, istifa kararının da aynı gerekçeler doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili kamuoyuna yansıyan bilgiler, Ali Osman Köse'nin yaptığı açıklamalar çerçevesinde şekillenirken, açıklamalarda yer alan değerlendirmeler Köse'nin beyanlarını yansıtmaktadır.