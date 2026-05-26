Ali Mahir Başarır CHP'den ihraç edilecek mi? Ali Mahir Başarır kimdir?

Türkiye siyasetinde son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki hareketlilik ve yargı süreçlerine ilişkin iddialarla birlikte daha da dikkat çekici bir hal almıştır. Partinin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ortaya atılan hukuki değerlendirmeler ve yönetim yapısına dair tartışmalar, siyasi gündemin merkezine yerleşirken, bu süreçte parti yönetiminde ve milletvekilleri düzeyinde yaşanabilecek olası değişiklikler de kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer almaktadır. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır CHP'den ihraç edilecek mi? Detaylar...

ALİ MAHİR BAŞARIR CHP'DEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı geçersiz sayarak Özgür Özel ve parti organlarının görevine son verdi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığa getirdi.

Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Ali Mahir Başarır'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi için hazırlık başlatıldığını belirtti.

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

Ali Mahir Başarır, 1975 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde Abdullah ve Gülseren çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Tarsus’ta tamamlamıştır. Hukuk alanındaki eğitimini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayarak mezun olmuştur.

2001 yılından itibaren kurucusu olduğu hukuk bürosunda avukatlık mesleğini sürdüren Başarır, özellikle ceza hukuku alanında çalışmalar yapmıştır. Mesleki kariyeri boyunca serbest avukatlık faaliyetleri ile hukuk alanında aktif rol almıştır.

Ali Mahir Başarır, siyasi kariyerine genç yaşlarda adım atmıştır. 1992 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata başlamıştır.

27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Mersin Milletvekili olarak seçilmiştir. Görev süresi boyunca TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği yapmış, aynı zamanda CHP Grup Başkan Vekili olarak görev üstlenmiştir.

İngilizce bilen Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Spor Kulübü üyeliği de bulunmaktadır. Siyasi ve mesleki çalışmalarını birlikte sürdüren Başarır, Türkiye siyasetinde aktif rol alan isimler arasında yer almaktadır.