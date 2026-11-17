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Finans ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Finansal Kurumlar Birliği eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın özel hayatı merak ediliyor. Peki, Ali Emre Ballı evli mi, eşi kim ve kaç çocuğu var? Detaylar...

ALİ EMRE BALLI EVLİ Mİ?

Ali Emre Ballı evliydi. Finansal Kurumlar Birliği'nin resmi biyografisinde yer alan bilgilere göre Ballı evlidir.

ALİ EMRE BALLI'NIN EŞİ KİM?

Ali Emre Ballı'nın eşinin kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor. Ancak Ballı'nın eşinin adı ve kimliğine ilişkin biyografik bilgilerde kamuoyuna açıklanmış bir detay bulunmuyor. Bu nedenle eşinin kim olduğu konusunda doğrulanmamış bilgilere yer vermek doğru değil.

ALİ EMRE BALLI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Finansal Kurumlar Birliği'nin resmi biyografisine göre Ali Emre Ballı, iki çocuk babası. Ballı'nın çocuklarının kimliklerine ve yaşlarına ilişkin ise kamuoyuna açık doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

ALİ EMRE BALLI KİMDİR?

Ali Emre Ballı, 1980 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ballı, iş hayatında finans, teknoloji, yazılım, gıda ve telekomünikasyon başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösterdi.

2001 yılından itibaren çeşitli şirketlerde ortaklık ve yöneticilik görevleri üstlenen Ballı, banka dışı finans sektörünün tanınan isimleri arasında yer aldı.

Finansal Kurumlar Birliği'nin 2022 yılında düzenlenen genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Ballı, daha önce FKB Varlık Yönetim Şirketleri Sektör Başkanlığı ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu yönetiminde de görev aldı.