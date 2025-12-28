Ali Baran Süzer kimdir, ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? Ali Baran Süzer neden gözaltına alındı?

Ali Baran Süzer hakkında merak edilenler gündemde. Süzer'in kim olduğu, ne iş yaptığı, evli olup olmadığı ve çocuğunun olup olmadığı merak konusu. Ayrıca Süzer'in neden gözaltına alındığı da gündemdeki sorular arasında yer alıyor.

ALİ BARAN SÜZER KİMDİR?

Türkiye'nin tanınmış iş insanlarından Ali Baran Süzer, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Londra'daki Richmond Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Süzer, 2004 yılında holdingde aktif olarak çalışmaya başlamıştır. İlk olarak Gayrimenkul Grup Başkanlığı, ardından 2008 yılında Finans Grubu Başkanlığı görevlerine getirilmiştir.

1981 doğumlu olduğu bilinen Süzer, 2011 yılında Forbes Türkiye'nin "35 Yaş Altı En Başarılı 25 İşadamı" listesine girerek kariyerinde dikkat çekici bir çıkış yakalamıştır. Günümüzde, hem yurt içi hem de yurt dışı yatırımlardan sorumlu isimlerden biri olan Süzer, holdingin en stratejik pozisyonlarında yer almaktadır.

ALİ BARAN SÜZER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Veyis Ateş ve Taner Çağlı'nın yanı sıra Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, "The Bacım" isimli 2.5 milyon takipçili sosyal medya hesabının sahibi fenomen Şebnem İnan, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer, Nilay Didem Kılavuz ve Dilara Ege Çevik de gözaltına alınan diğer isimler arasında.

ALİ BARAN SÜZER EVLİ Mİ?

Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Ali Baran Süzer'in medeni durumu, özel hayatı ve ailevi geçmişi de zaman zaman merak konusu olmuştur. Ancak şu ana kadar medyaya yansıyan bilgiler doğrultusunda, Süzer'in evli olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.