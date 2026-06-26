Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Türkiye ile adını duyurduktan sonra müzik ve sosyal medya alanındaki çalışmalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Bursa doğumlu olan genç isim, yaşamı ve kariyer detaylarıyla araştırılıyor. Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da doğan influencer, şarkıcı ve televizyon yarışmacısıdır. Geniş kitleler tarafından ilk olarak 2021 yılında katıldığı Survivor Türkiye yarışmasıyla tanınmıştır. Çocukluk yıllarında ailesinin boşanmasının ardından annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşınan Kalaycıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği eğitimi almıştır. Spor, televizyon ve müzik alanlarında çalışmalarını sürdüren Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya içerikleriyle de adından söz ettirmektedir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1998 doğumlu olan Aleyna Kalaycıoğlu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU NERELİ?

Aleyna Kalaycıoğlu, Bursa doğumludur. Çocukluğunu bir süre Yalova'da geçiren Kalaycıoğlu, 10 yaşından sonra annesi ve kardeşiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başlamıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN KARİYERİ

Aleyna Kalaycıoğlu, spor kariyerine küçük yaşlarda başladı. Yaklaşık 10 yıl voleybol oynayan Kalaycıoğlu, okul takımında beach voleybolu branşında da yer aldı. 2021 yılında Survivor Türkiye'nin Gönüllüler takımında yarışarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Daha sonra Survivor All Star 2024 kadrosunda da yer aldı.

Televizyon kariyerinin ardından müzik sektörüne adım atan Aleyna Kalaycıoğlu, "Beceremedin", "La La La" ve "Islak Mendil" isimli single çalışmalarını yayımladı. Müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam eden Kalaycıoğlu, dijital dünyada da aktif çalışmalarını sürdürmektedir.