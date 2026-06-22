Aleyna Kalaycıoğlu duruşması SON DAKİKA! Aleyna Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olayı nedir?

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada kritik gün geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında haklarında farklı suçlamalar bulunan sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olayı nedir? Detaylar...

ALEYNA KALAYCIOĞLU DURUŞMASI SON DAKİKA!

Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması bugün saat 10.30'da İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "Kasten Öldürme" ve "Ruhsatsız Silah Bulundurma" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlaması yöneltildi.

Dosyada ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında "Suçluyu Kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği yer aldı.

Mahkeme heyetinin ilk duruşmada sanıkların savunmalarını dinlemesi, müşteki beyanlarını alması ve dosyada bulunan delilleri değerlendirmesi bekleniyor.

ALEYNA KALAYCIOĞLU OLAYI

İddianameye yansıyan bilgilere göre olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de bulunan Sıddık Sokak'ta yaşandı.

Rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay'ın, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden görüşmek istediği öğrenildi. Bu süreçte Canbay'ın, yakın arkadaşı olduğu belirtilen Kubilay Kaan Kundakçı'dan destek istediği ifade edildi.

Bunun üzerine Kubilay Kaan Kundakçı'nın, Vahap Canbay ve beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gittiği belirtildi.

Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Dosyada yer alan bilgilere göre grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından gerçekleşen silahlı saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame doğrultusunda dava süreci başladı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU OLAYI NEDİR?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı sonrasında gündeme geldi.

İddianamede yer alan bilgilere göre olayın başlangıcı, Vahap Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile görüşmek istemesi sonrasında yaşanan gelişmelere dayanıyor. Kubilay Kaan Kundakçı'nın da bulunduğu grubun stüdyo önüne gitmesinin ardından taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "Kasten Öldürme" ve "Ruhsatsız Silah Bulundurma" suçlarından, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

Ayrıca dosyada İzzet Yıldızhan hakkında "Suçluyu Kayırma" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiği bilgisi yer aldı.