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Alexandre Dumas'ın yazdığı "Monte Kristo Kontu" eserinde "zorba" diye bahsettiği kişi kimdir?

Alexandre Dumas'ın yazdığı 'Monte Kristo Kontu' eserinde 'zorba' diye bahsettiği kişi kimdir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker, her bölümde izleyicilere yöneltilen sorularla gündem olmayı sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayın sonrası sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılarak büyük merak uyandırıyor. Alexandre Dumas'ın yazdığı "Monte Kristo Kontu" eserinde "zorba" diye bahsettiği kişi kimdir?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren format, hem ekran başında hem de internette en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Alexandre Dumas'ın yazdığı "Monte Kristo Kontu" eserinde "zorba" diye bahsettiği kişi kimdir?

ALEXANDRE DUMAS'IN YAZDIĞI "MONTE KRİSTO KONTU" ESERİNDE "ZORBA" DİYE BAHSETTİĞİ KİŞİ KİMDİR?

Pierre Morrel

Edmund Dantes

Napolyon Bonapart

Mercedes Iguanada

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖvgü Anıl Baki:

iyi bir soru sormuşlar ama cevapların arasında doğru olanı bulup bulamayacaklarını merak ettim tabi programın format itibariyle eğlenceli görünüyor

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Haber YorumlarıSerdar Koyunyerli:

şimdi bu programlar çıktı da çocuklar kitap okumayı bıraktı valla ne olacak bu gençliğin haline daha önceden insanlar kütüphanelere giderdi şimdi işte ekran başında oturuyo herkes böyle devam ederse kültürümüz de gidip gelicek

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Haber YorumlarıDeniz Boyacı:

abarttıyolar işte bu soruları kim kimin diye soruyolar hepsi abartılı

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