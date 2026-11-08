Alban Lafont kimdir? Amedspor kalecisi Lafont kendi kalesine nasıl gol attı?

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Galatasaray, 7 Kasım 2026'da RAMS Park'ta Amedspor'u 4-3 yendi ve yedi gollü maçta ev sahibinin ikinci golü, rakip kaleyi koruyan Alban Lafont'un kendi dokunuşundan geldi.

Süper Lig'in 11. haftasındaki bu sonuçla lider Galatasaray ile Amedspor arasındaki fark 5 puana çıktı.

ALBAN LAFONT KENDİ KALESİNE NASIL GOL ATTI?

Alban Lafont, 45. dakikada Aleksey Batrakov'un çizgiden çevirdiği topa ters dokundu ve topu kendi ağlarına gönderdi. Pozisyon, Amedspor'un orta sahada top kaybıyla başladı: sağ kanatta topla buluşan Batrakov çizgiye kadar indi, topu ceza sahasına göndermek istedi ve kale çizgisine paralel giden top Lafont'a çarpıp içeri girdi. Galatasaray devreye 2-0 önde girdi.

Gol, maç kayıtlarına kendi kalesine gol olarak geçti. Lafont'un aynı akşam kurtarışları da var; 25. dakikada erken çıkışla bir golü önledi, 76. dakikada yakın mesafeden gelen şuta izin vermedi. Galatasaray'ın öteki golleri Rafael Leao, Batrakov ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi, Amedspor'da ise Dia Saba, Gift Orban ve Yira Sor gol attı.

ALBAN LAFONT KİMDİR?

Alban Lafont, Fransa'da yetişen ve A milli düzeyde Fildişi Sahili'ni temsil eden bir kaleci. Amedspor, transferini 22 Temmuz 2026'da açıkladı; Lafont, Süper Lig'e bu sezon yükselen Diyarbakır ekibinde Erce Kardeşler'in yerine geldi.

Ligue 1'de maça çıkan en genç kaleci unvanı ona ait. Toulouse formasıyla ilk maçına 28 Kasım 2015'te, henüz 16 yaşındayken çıkan Lafont, Yunanistan'a gittiğinde Fransa'nın birinci liginde 278 maç oynamıştı.

ALBAN LAFONT NERELİ?

Alban Lafont, 23 Ocak 1999'da Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da doğdu. Dokuz yaşında Fransa'ya taşınan Lafont, futbola AS Lattoise altyapısında ofansif orta saha olarak başladı ve kaleye sonradan geçti.

ALBAN LAFONT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Alban Lafont, 2014'te Toulouse'a katıldı. Bu kulüpte 106 resmi maça çıktıktan sonra Temmuz 2018'de beş yıllık sözleşmeyle İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu, orada ilk sezonunda 38 maç oynadı.

Fiorentina onu Nantes'a kiraladı. Fransız kulübü Mayıs 2021'de satın alma opsiyonunu kullandı. Lafont, Nantes formasıyla 198 maça çıktı ve 2022'de Fransa Kupası'nı kazandı; takımın kaptanlığını da birkaç kez üstlendi. 18 Temmuz 2025'te bir yıllığına Panathinaikos'a kiralanan kaleci, bu yaz Amedspor'un yolunu tuttu.

ALBAN LAFONT HANGİ MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR?

Alban Lafont, A milli takımda Fildişi Sahili formasını giyiyor. Gençlik yıllarında ise Fransa'nın 16 yaş altından 21 yaş altına kadar bütün milli takımlarında oynadı; Fransa Futbol Federasyonu kayıtlarına göre ümit milli takımda 14 maçı var.

ALBAN LAFONT KAÇ YAŞINDA?

Alban Lafont 27 yaşında. Ocak 2027'de 28'ine girecek.