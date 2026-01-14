Albacete Real Madrid maçı hangi kanalda? Albacete Real Madrid CANLI nereden izlenir? Arda Güler Albacete Real Madrid maçında oynuyor mu?

İspanya Kral Kupası'nda heyecan Albacete – Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Dev maçı canlı izlemek isteyen izleyiciler, yayıncı kuruluş, başlama saati ve şifresiz yayın bilgilerine odaklanmış durumda. Albacete ile Real Madrid arasındaki mücadele nereden ve nasıl canlı izlenebilir? Hangi kanal yayınlayacak? Bununla birlikte Arda Güler'in maç kadrosunda olup olmadığı da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ALBACETE – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya Kral Kupası Copa del Rey heyecanında Albacete ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, dijital platform üzerinden yayına erişim sağlayabilecek.

ALBACETE – REAL MADRID MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Albacete – Real Madrid mücadelesi, S Sport Plus aboneliği bulunan kullanıcılar tarafından izlenebilecek. Yayın; uydu kanalları, mobil uygulama ve internet üzerinden şifreli olarak takip edilebiliyor. Maçı izlemek için platform üyeliği gerekmektedir.

ALBACETE – REAL MADRID MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İspanya Kral Kupası'nda oynanacak Albacete – Real Madrid karşılaşması, 14 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak.

ALBACETE – REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Mücadele, gecenin en çok takip edilen maçlarından biri olmaya aday.

ALBACETE – REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Albacete ile Real Madrid arasındaki Copa del Rey mücadelesi, İspanya'nın Albacete kentinde, Estadio Carlos Belmonte Stadyumu'nda oynanacak.

REAL MADRID İLK 11'İ: