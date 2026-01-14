Albacete – Real Madrid mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak ve maçı nereden canlı izlemek mümkün merak ediliyor. Taraftarlar, özellikle şifre gerektirmeden maçı izleyip izleyemeyeceklerini öğrenmek istiyor. Albacete Real Madrid maçı hangi kanalda? Albacete Real Madrid nereden CANLI izlenir?

ALBACETE – REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) kapsamında Albacete ile Real Madrid, heyecan dolu bir mücadeleye çıkıyor. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

ALBACETE – REAL MADRİD CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden numaralı kanallarla ve internet platformu aracılığıyla şifreli olarak yayın yapıyor. Taraftarlar, bu kanallar üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilir.

ALBACETE – REAL MADRİD MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Albacete ile Real Madrid arasındaki mücadele, 14 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

ALBACETE – REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma, akşam saat 20:00'da başlayacak ve futbolseverlere nefes kesen anlar yaşatacak.

ALBACETE – REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım, Copa del Rey çeyrek final mücadelesinde Albacete'deki Estadio Carlos Belmonte Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.