Alanyaspor Trabzonspor maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Alanyaspor Trabzonspor maçında düdük Oğuzhan Çakır'da olacak. İşte Alanyaspor Trabzonspor maçının hakemine ilişkin bilgiler.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Alanyaspor Trabzonspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır. Oğuzhan Çakır, bugün saat 18.30'da Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Alanyaspor Trabzonspor maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Hakemin yardımcıları ile VAR ve AVAR hakemlerine ilişkin bilgiler, Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuyla netlik kazanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalya'nın Alanya ilçesindeki Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Trabzonspor 22 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 3, ikinci sıradaki Amedspor'un ise 1 puan gerisinde bulunuyor. Bir maçı eksik olan Corendon Alanyaspor ise 12 puanla 12. sırada yer alıyor.