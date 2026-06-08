Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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AKREP KRAL: SAVAŞÇININ YÜKSELİŞİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
“Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi” filmi, 2007 yılı civarında yapım sürecini tamamlayan ve 2008’de yayınlanan bir aksiyon-fantastik yapımdır. Film, ABD merkezli Universal Studios yapımı olarak çekilmiştir.
Çekimler ağırlıklı olarak:
• Güney Afrika
• Almanya ortak yapım stüdyoları
• Stüdyo destekli CGI ve plato sahneleri
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle çöl ve antik savaş atmosferi için Güney Afrika’daki doğal alanlar tercih edilmiştir.
AKREP KRAL: SAVAŞÇININ YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, “Akrep Kral” efsanesinin gençlik dönemini anlatan bir prequel niteliğindedir.
Hikâyenin merkezinde:
• Genç savaşçı Mathayus
• Kardeşini öldüren zalim bir imparatorluk
• İntikam ve kader yolculuğu
yer alır.
Mathayus, ailesini ve halkını yok eden karanlık bir düzeni devirmek için:
• Dövüş sanatlarında ustalaşır
• Tehlikeli savaşlara girer
• Efsanevi bir savaşçıya dönüşme sürecine adım atar
Film, klasik “kahramanın doğuşu” temasını fantastik bir aksiyon dünyası içinde işler.
AKREP KRAL: SAVAŞÇININ YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başlıca oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
• Michael Copon – Mathayus
• Randy Couture – Sargon
• Karen David – Layla
• Simon Quarterman – Ari
• Tom Wu – Fong
• Andreas Wisniewski – Pollux
• Natalie Becker – Astarte
Filmde ayrıca farklı yardımcı karakterlerle birlikte geniş bir aksiyon kadrosu yer almaktadır.
FİLMİN GENEL ÖZELLİKLERİ
• Tür: Aksiyon / Fantastik / Macera
• Yapımcı: Universal Pictures
• Yönetmen: Russell Mulcahy
• Seri: Akrep Kral (The Scorpion King) spin-off
• Süre: Yaklaşık 1 saat 49 dakika