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Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi konusu, özeti ve Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi filmini izleyecek olanların merak ettiği Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi konusu nedir, Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi oyuncuları kimler ve Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AKREP KRAL: SAVAŞÇININ YÜKSELİŞİ FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

“Akrep Kral: Savaşçının Yükselişi” filmi, 2007 yılı civarında yapım sürecini tamamlayan ve 2008’de yayınlanan bir aksiyon-fantastik yapımdır. Film, ABD merkezli Universal Studios yapımı olarak çekilmiştir.

Çekimler ağırlıklı olarak:

• Güney Afrika

• Almanya ortak yapım stüdyoları

• Stüdyo destekli CGI ve plato sahneleri

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle çöl ve antik savaş atmosferi için Güney Afrika’daki doğal alanlar tercih edilmiştir.

AKREP KRAL: SAVAŞÇININ YÜKSELİŞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, “Akrep Kral” efsanesinin gençlik dönemini anlatan bir prequel niteliğindedir.

Hikâyenin merkezinde:

• Genç savaşçı Mathayus

• Kardeşini öldüren zalim bir imparatorluk

• İntikam ve kader yolculuğu

yer alır.

Mathayus, ailesini ve halkını yok eden karanlık bir düzeni devirmek için:

• Dövüş sanatlarında ustalaşır

• Tehlikeli savaşlara girer

• Efsanevi bir savaşçıya dönüşme sürecine adım atar

Film, klasik “kahramanın doğuşu” temasını fantastik bir aksiyon dünyası içinde işler.

AKREP KRAL: SAVAŞÇININ YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başlıca oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

• Michael Copon – Mathayus

• Randy Couture – Sargon

• Karen David – Layla

• Simon Quarterman – Ari

• Tom Wu – Fong

• Andreas Wisniewski – Pollux

• Natalie Becker – Astarte

Filmde ayrıca farklı yardımcı karakterlerle birlikte geniş bir aksiyon kadrosu yer almaktadır.

FİLMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

• Tür: Aksiyon / Fantastik / Macera

• Yapımcı: Universal Pictures

• Yönetmen: Russell Mulcahy

• Seri: Akrep Kral (The Scorpion King) spin-off

• Süre: Yaklaşık 1 saat 49 dakika

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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