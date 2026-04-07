Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 7 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

7 Nisan itibarıyla akaryakıt piyasasında dalgalanmalar devam ediyor ve sürücüler fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Benzin, motorin, mazot ve LPG’deki gelişmeler, özellikle büyük şehirlerde araç sahiplerinin harcamalarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve olası düzenlemeler, fiyatların yönünü belirleyen kritik unsurlar olarak öne çıkıyor. Güncel veriler ve piyasa analizleri haberimizin detaylarında…

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa Yakası - 62,60 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası - 62,45 TL/LT

Ankara - 63,57 TL/LT

İzmir - 63,85 TL/LT

MOTORİN (MAZOT) FİYATI

İstanbul Avrupa Yakası - 77,47 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası - 77,32 TL/LT

Ankara - 78,60 TL/LT

İzmir - 78,87 TL/LT

LPG (OTOGAZ) FİYATI