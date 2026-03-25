Akaryakıta indirim mi geliyor, akaryakıt fiyatları düşecek mi, ne kadar düşecek? 25 Mart Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, LPG, motorin, mazot...

Akaryakıt fiyatları sürücülerin gündeminden düşmüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve devlet politikalarındaki değişiklikler, pompaya yansıyacak fiyatları belirleyen en önemli etkenler arasında bulunuyor. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Gece yarısı yapılan zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim gündemde. Türkiye genelinde art arda yaşanan fiyat değişiklikleri sürücülerin dikkatini çekiyor. Gece yarısından itibaren motorine 6,58 TL, benzine ise 93 kuruş zam yapılmıştı; sabah saatlerinde ise indirim haberi geldi.

Orta Doğu’daki gerilim ve enerji altyapılarına yönelik gelişmeler, brent petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor ve bu durum Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

Zamların ardından bazı bölgelerde motorin fiyatı 80 TL’yi aşarken, yeni düzenlemeyle 25 Mart itibarıyla motorinde 3,70 TL, benzinde 2,20 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirimin tamamı pompaya yansımayacak. Eşel Mobil Sistemi kapsamında indirimin yaklaşık %75’i ÖTV’den karşılanacak, kalan %25’lik kısmın ise pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor. Nihai fiyat değişimi, üst makamların kararına bağlı olarak netleşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak belirleniyor.

25 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI (YAKLAŞIK)

İstanbul

Benzin: 62,00 TL/litre

Motorin (Mazot): 71,10 TL/litre

LPG: 0,49 TL/litre

Ankara

Benzin: 78 TL civarında

Motorin: 78 TL civarında

İzmir