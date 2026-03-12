Akaryakıta indirim mi geldi, ne kadar indirim geldi? SON DAKİKA! 12 Mart güncel akaryakıt fiyatları (benzin, LPG, motorin, mazot)

12 Mart sabahı akaryakıt fiyatları yeniden gündeme geldi. Benzin, motorin, LPG ve mazot fiyatlarında indirim olup olmadığı ve pompa fiyatlarının ne kadar değiştiği merak ediliyor. Sürücüler ve tüketiciler, güncel fiyat bilgilerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA İDNİRİM Mİ GELDİ?

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzine 3 lira, motorine 4 lira 58 kuruş indirim geldi. "Eşel mobil sistemi" nedeniyle pompa fiyatlarına indirim, benzinde 75 kuruş, motorinde 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 12 Mart Perşembe gününden itibaren benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim uygulanmaya başlandı. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.

AKARYAKITA NEDEN İNDİRİM GELDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların yaklaşık yüzde 75'inin vergi düzenlemeleriyle karşılandığını ifade etmişti. Türkiye'de uygulanan eşel mobil sistemiyle akaryakıt fiyatlarının tüketiciye daha sınırlı yansıtılması hedefleniyor.

12 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin : 60.39 TL

Motorin : 64.16 TL

LPG : 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin : 60.23 TL

Motorin : 64.00 TL

LPG : 29.89 TL

ANKARA

Benzin : 61.35 TL

Motorinı : 65.27 TL

LPG : 30.37 TL

İZMİR

Benzin : 61.63 TL

Motorin : 65.55 TL

LPG : 30.29 TL

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV'den de vazgeçiliyor. Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanıyor. Aynı şekilde akaryakıta gelen indirimler de eşel mobil sistemi ile ÖTV'den düşülüyor.