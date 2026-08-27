Akaryakıt indirimi mi yapıldı? SON DAKİKA! Güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG, mazot...

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrası gözler yeniden pompa fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri, benzin ve motorin başta olmak üzere LPG fiyatlarında değişiklik olup olmadığını araştırırken, "Akaryakıt indirimi yapıldı mı?" sorusu da gündeme geldi. Benzin, motorin, mazot ve LPG litre fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELDİ?

Uluslararası brent petrol piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt pompalarına doğrudan yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına yaklaşık 5,30 TL tutarında indirim yapıldı.

27 Ağustos itibarıyla tabelalara yansıyan bu gelişme, özellikle nakliye, lojistik ve ulaşım sektöründe rahatlama sağladı. Yapılan indirim yalnızca motorin grubunu kapsarken; benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da azalış yaşanmadı.

AKARYAKITA NE KADAR İNDİRİM YAPILDI?

Küresel petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına sevindirici bir indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatında yapılan yaklaşık 5,30 TL'lik indirimle birlikte, üç büyük şehirde motorin fiyatları 80 TL seviyesinin altına çekildi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 74.29 TL

Motorin: 77.43 TL

LPG: 33.79 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 74.13 TL

Motorin: 77.27 TL

LPG: 33.19 TL

ANKARA

Benzin: 75.26 TL

Motorin: 78.53 TL

LPG: 33.89 TL

İZMİR