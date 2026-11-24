Öğretmenler Günü, her yıl 24 Kasım'da eğitim alanında emek veren kişilere yönelik kutlamalarla anılıyor. Bu özel gün yaklaşırken üniversitelerde görev yapan profesör, doçent ve öğretim görevlilerinin de Öğretmenler Günü'nün bir parçası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği araştırılıyor. Peki, akademisyenlerin öğretmenler günü kutlanır mı? Üniversite hocalarının öğretmenler günü kutlanır mı? Detaylar haberimizde.

AKADEMİSYENLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANIR MI?

Evet, üniversitelerde görev yapan akademisyenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanabilir. Üniversite hocalarına, öğrencilerine bilgi ve deneyim aktararak eğitim sürecine katkı sağlamaları nedeniyle Öğretmenler Günü'nde teşekkür etmek ve kutlama mesajı göndermek mümkündür.

Ancak burada resmî kutlama kapsamı ile kişisel kutlama arasındaki ayrımı yapmak gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği, 24 Kasım'ın kutlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelikte Öğretmenler Günü'nün amaçları arasında öğretmenlik mesleğinin değerini korumak ve öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı güçlendirmek de yer alıyor.

ÜNİVERSİTE HOCALARININ ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANIR MI?

Üniversite hocalarının 24 Kasım'da kutlanması için herhangi bir engel bulunmuyor. Öğrenciler, kendilerine ders veren profesör, doçent, doktor öğretim üyesi veya öğretim görevlilerine Öğretmenler Günü dolayısıyla tebrik mesajı iletebilir.

Bununla birlikte, 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kutlama faaliyetlerini düzenliyor. Üniversitelerde görev yapan akademik personelin bu yönetmelik kapsamında ayrıca ve açıkça sayıldığına ilişkin bir hüküm bulunmuyor. Dolayısıyla üniversite hocalarının kutlanması, resmî bir zorunluluktan ziyade öğrencilerin tercihine ve üniversitelerin kendi etkinliklerine bağlı olarak değerlendirilebilir.

AKADEMİSYENLER ÖĞRETMEN SAYILIR MI?

Üniversitelerde görev yapan akademisyenler, yükseköğretim mevzuatında öğretim elemanı ve öğretim üyesi gibi unvanlarla tanımlanıyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinden oluşuyor. Öğretim üyeleri ise profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerini kapsıyor.

Bu nedenle akademisyenlerin hukuki ve mesleki unvanları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin unvanlarından farklıdır. Ancak üniversite hocaları da eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alır ve öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlar. Bu açıdan 24 Kasım'da kendilerine teşekkür edilmesi ve Öğretmenler Günü'nün kutlanması mümkündür.