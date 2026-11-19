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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda siyasi gündeme ilişkin dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Peki, AK Parti’ye geçen belediye başkanları kim, hangi partiden? Detaylar...

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törende 9 belediye başkanı AK Parti saflarına katıldı. Katılımcılar arasında büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve belediye başkan vekilleri yer aldı.

Paylaşılan bilgilere göre AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı ve daha önce görev yaptıkları partiler şöyle:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer: Yeni Parti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir: CHP

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran: CHP

Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran: CHP

İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu: CHP

Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok: CHP

Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara: İYİ Parti

Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç: Önceki partisine ilişkin bilgi paylaşılmadı

Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya: Önceki partisine ilişkin bilgi paylaşılmadı

AK PARTİ'YE KAÇ BELEDİYE BAŞKANI KATILDI?

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında düzenlenen katılım töreninde toplam 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Katılan isimlerin 2'si büyükşehir belediye başkanlığı düzeyinde, diğerleri ise ilçe belediye başkanlığı ve belediye başkan vekilliği görevlerinde bulunuyor.

Katılım töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ailesine katılan belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine hitap ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AK PARTİ'YE KATILIM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada partiye yeni katılımlara da değindi. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti büyümeye devam edecektir. Bugünkü il başkanları toplantımızda aynı zamanda bir katılım törenini de gerçekleştiriyoruz. Birazdan AK Parti ailesine katılacak olan büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine bu çatı altında başarılı hizmetler yapmayı nasip eylesin. AK Parti'nin her kademesiyle, her mensubuyla daima yanlarında olacağını önemle ifade etmek istiyorum."

ERDOĞAN: "AK PARTİ, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK PARTİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda AK Parti'nin üye sayısına ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Partinin Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğunu belirten Erdoğan, teşkilat mensuplarının çalışmalarına dikkat çekti.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti, 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir. AK Parti; kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir. Hepsinden önemlisi, AK Parti milletin partisidir."

ERDOĞAN'DAN YEREL YÖNETİMLER REFORMU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yerel yönetimlere ilişkin hazırlanan reform çalışmasına da değindi. Belediyelerde denetimin güçlendirilmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin artırılması, kamu kaynaklarının kullanımının şeffaflaştırılması ve borçlanma ile personel harcamalarının disipline edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Erdoğan, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının netleştirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile istişare halinde olduklarını söyledi.

ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DE VARDI

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin hedefine ulaştırılması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi de hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkûm olacaktır."