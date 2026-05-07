AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI: Aile Bakanlığı personel başvurusu nereden, nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 680 sözleşmeli personel alımı kapsamında başvurular dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başvuru süreci tamamen Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yürütülürken adaylar işlemlerini e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak tamamlamaktadır. Peki, Aile Bakanlığı personel başvurusu nereden, nasıl yapılır? Aile Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler? Detaylar...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel başvurusu yalnızca online sistem üzerinden yapılmaktadır ve fiziki başvuru kabul edilmemektedir. Süreç tamamen dijital altyapı ile yürütülmekte olup adayların Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformuna giriş yapması zorunludur.

Başvuru işlemi için adaylar öncelikle https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresine giriş yapar ve e-Devlet bilgileri ile sisteme kimlik doğrulaması gerçekleştirir. Ardından yayımlanan ilanlar arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı ilanı seçilir.

Sistem, adayın KPSS puanı ve eğitim bilgilerini otomatik olarak görüntüler ve uygun pozisyonlar listelenir. Aday, kendi şartlarına uygun pozisyona başvurusunu yaparak süreci tamamlar. Başvuru işlemi sırasında yapılan tüm bilgiler sistem üzerinden kayıt altına alınır ve değerlendirme KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Bu alım sürecinde mülakat yapılmaması süreci tamamen puan bazlı hale getirmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alımı için belirlenen başvuru şartları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve görev yapmasına engel teşkil edecek bir mahkûmiyetinin olmaması temel şartlar arasında yer almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayların ilgili pozisyon için belirlenen bölümden mezun olması zorunludur. Ayrıca başvuru tarihine kadar mezuniyet şartının tamamlanmış olması gerekmektedir. KPSS puanı esas alınarak yapılacak değerlendirmede adayların ilgili öğrenim düzeyine uygun puana sahip olması da temel kriterdir.

Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alan adaylar başvuru yapamamaktadır. Bunun yanında adayların görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Daha önce 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi tek taraflı sonlandıran adaylar için belirlenen bekleme süresi şartı da aranmaktadır. Bu kapsamda ilgili süre dolmadan yeniden başvuru yapılması mümkün değildir.

Ayrıca adayların mezuniyet düzeyi ile KPSS puan türü arasında uyum olması zorunludur. Daha yüksek öğrenim düzeyine sahip olup bu düzey üzerinden KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmemektedir.