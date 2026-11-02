Ahmet Nazif Zorlu cenaze namazı ne zaman, nerede kılınacak?

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Zorlu Holding'in yaptığı açıklamaya göre Ahmet Zorlu, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Holding, Zorlu'nun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesini rica etti. İşte Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze programına dair ayrıntılar.

AHMET NAZİF ZORLU CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze namazı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü öğle namazının ardından kılınacak. İstanbul'da öğle namazı vaktinin o gün saat 12.20 civarında olması bekleniyor.

AHMET NAZİF ZORLU CENAZE NAMAZI NEREDE KILINACAK?

Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze namazı, İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak.

AHMET NAZİF ZORLU NEREYE DEFNEDİLECEK?

Cenaze namazının ardından Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

CENAZE TÖRENİNE ÇELENK GÖNDERİLMEMESİ RİCA EDİLDİ

Zorlu Holding'in açıklamasında, merhumun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi rica edildi. Açıklamada, arzu edenlerin çelenk yerine diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunabilecekleri belirtildi.

ZORLU HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Zorlu Holding'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1953 yılında Babadağ'da temelleri atılan Zorlu Grubu'nu vizyonu ve liderliğiyle Türkiye'nin önde gelen sanayi grupları arasına taşıyan ve uluslararası ölçekte büyümesine öncülük eden Ahmet Zorlu, yaşamı boyunca ülkesi için çalıştı. Kendisini daima saygı, minnet ve özlemle anacağız. Başımız sağ olsun."

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Ahmet Nazif Zorlu, 28 Ağustos 1944'te Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Çalışma hayatına baba mesleği olan tekstille başlayan Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı. 1976 yılında ağabeyi Zeki Zorlu ile birlikte ilk üretim şirketi Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı ve 1994 yılında Vestel'i holding bünyesine kattı. Zorlu Grubu bugün beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.

Ahmet Nazif Zorlu evliydi. Zorlu'nun eşi Zülal Zorlu, çocukları arasında ise Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Zorlu ve Zorlu Holding Danışma Kurulu üyesi Şule Zorlu bulunuyor.