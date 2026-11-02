Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin hakkında ortaya atılan vefat iddiaları sevenlerini endişelendirdi. Sosyal medyada yayılan paylaşımların ardından sanatçının son sağlık durumu ve hayatına ilişkin gelişmeler merak konusu oldu. eki, Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan vefat iddiaları gündeme geldi. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar üzerine torunu Mekin Sezer'den açıklama geldi. Peki, Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

AHMET MEKİN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. 94 yaşındaki usta oyuncu yaşıyor. Sanatçının torunu Mekin Sezer, 2 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mekin Sezer, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, dedesiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade etti. Sezer, kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirterek ölüm haberlerinin asılsız olduğunu vurguladı.

AHMET MEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ahmet Mekin'in güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi. Sezer, usta oyuncunun iyi ve sağlıklı olduğunu belirtti. Böylece sosyal medyada yayılan vefat iddiaları aile tarafından yalanlanmış oldu.

Usta oyuncu, Mayıs 2025'te Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada bir çocukla çarpışarak düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Mekin, ameliyat edilmiş ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, Türk sinema ve tiyatrosunun tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Mekin, 1957 yapımı Mahşere Kadar filmiyle sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve televizyon projesinde rol aldı.

Usta oyuncu, özellikle 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Düğün, Gurbet Kuşları ve Kuyucaklı Yusuf da sanatçının rol aldığı yapımlar arasında bulunuyor.

AHMET MEKİN KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Mekin, 17 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 94 yaşında olan oyuncunun gerçek adı Ahmet Kurteli'di

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Netanyahu'dan ABD'deki ara seçimlerin ardından İran'a saldırı düzenlemesi için Trump'a baskı

Netanyahu'nun etekleri tutuştu! Telefonda Trump'a yalvardı
Babacan 173 milyar dolarlık kayba dikkat çekti! 4 maddelik çağrı

Babacan'dan dikkat çeken çıkış: Gözümüzün önünde eriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Metin Hara'dan Adriana Lima ile igili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın

Karısı da oradaydı! Yarı çıplak sunucunun evli adama yaptığına bakın
Cadılar Bayramı’nı eleştiren Sinan Akçıl’ın kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı

Cadılar Bayramı’nı eleştirmişti! Kostümlü fotoğrafı ortaya çıktı
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası

Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde 4 bin 200 gözaltı

İngiltere'de ortalık karıştı! 325 kişiye gözaltı
Sahte kanser ilacı operasyonu! 11 ilde 650 milyon liralık vurgun

Hastaların hayatıyla oynayanlara operasyon! Rakam dudak uçuklattı