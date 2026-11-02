Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu? SON DAKİKA! Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl?

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada yayılan vefat iddiaları gündeme geldi. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle hafızalara kazınan sanatçının hayatını kaybettiği yönündeki paylaşımlar üzerine torunu Mekin Sezer'den açıklama geldi. Peki, Ahmet Mekin öldü mü, yaşıyor mu? Ahmet Mekin'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...

AHMET MEKİN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları gerçeği yansıtmıyor. 94 yaşındaki usta oyuncu yaşıyor. Sanatçının torunu Mekin Sezer, 2 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamada dedesinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mekin Sezer, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, dedesiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade etti. Sezer, kendisine çok sayıda mesaj geldiğini belirterek ölüm haberlerinin asılsız olduğunu vurguladı.

AHMET MEKİN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ahmet Mekin'in güncel sağlık durumuna ilişkin açıklama torunu Mekin Sezer'den geldi. Sezer, usta oyuncunun iyi ve sağlıklı olduğunu belirtti. Böylece sosyal medyada yayılan vefat iddiaları aile tarafından yalanlanmış oldu.

Usta oyuncu, Mayıs 2025'te Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada bir çocukla çarpışarak düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı. Hastaneye kaldırılan Mekin, ameliyat edilmiş ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

AHMET MEKİN KİMDİR?

Ahmet Mekin, Türk sinema ve tiyatrosunun tanınan oyuncuları arasında yer alıyor. Oyunculuk kariyerine 1950'li yıllarda başlayan Mekin, 1957 yapımı Mahşere Kadar filmiyle sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca çok sayıda film ve televizyon projesinde rol aldı.

Usta oyuncu, özellikle 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde canlandırdığı Cemşit karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Düğün, Gurbet Kuşları ve Kuyucaklı Yusuf da sanatçının rol aldığı yapımlar arasında bulunuyor.

AHMET MEKİN KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Mekin, 17 Ağustos 1932 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 94 yaşında olan oyuncunun gerçek adı Ahmet Kurteli'di