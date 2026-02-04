Ahmet Kutucu'ya ne oldu, sakatlandı mı? Ahmet Kutucu ile çarpışan İstanbulspor kalecisi İsa Doğan sağlık durumu ne?

ZTK karşılaşmasında Ahmet?Kutucu ile İstanbul spor kalecisi İsa?Doğan arasında yaşanan sert çarpışma sonrası spor kamuoyunda "sakatlık var mı?" soruları yükseliyor; her iki futbolcunun da tedavi süreçleri ve sahalara dönüş zamanları futbolseverler tarafından yoğun şekilde takip ediliyor.

AHMET KUTUCU VE İSA DOĞAN'DAN KORKUTAN ÇARPIŞMA

Süper Lig karşılaşmasında Ahmet Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa Doğan arasında yaşanan sert çarpışma, maçta adeta tüm dikkati üzerine çekti. İki oyuncu da çarpışmanın etkisiyle bir süre yerde kaldı ve tribünlerde endişe yarattı.

AHMET KUTUCU OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİYLE KENARA ALINDI

Çarpışmanın ardından Ahmet Kutucu, teknik ekip tarafından oyuncu değişikliği ile oyundan alındı. Futbolcunun sağlık durumu ve sahalara dönüş süreci merak konusu oldu.

İSA DOĞAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İstanbulspor kalecisi İsa Doğan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Doğan'ın sağlık durumu hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor.

İsa'nın elmacık kemiğinde kırık oluştuğu ifade edildi.