ATV ekranlarının 2025 sezonundaki yeni dizilerinden Gözleri Karadeniz, 2 Eylül 2025'te izleyiciyle buluşmuştu. Ancak dizi, 16 Aralık 2025 Salı akşamı yayınlanan bölümüyle ani bir şekilde final yaptı. Finalin ardından gündeme, dizinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk'un hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Ahmet Emin Yavuk neden öldü? Gözleri Karadeniz dizisinin set çalışanı Ahmet Emin Yavuk kimdir? Detaylar...

AHMET EMİN YAVUK NEDEN ÖLDÜ?

Kerem Arslanoğlu, sosyal medyada paylaştığı videoda, kamuoyuna "set kazası" olarak yansıyan olayın aslında şiddet sonucu meydana geldiğini iddia etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gözleri Karadeniz dizisinin final bölümünün yayınlandığı gün otelde kalan karavancılar arasında kavga çıktı.

Arslanoğlu, Ahmet Emin Yavuk'un kavga sırasında yere düşüp ağır yaralandığını ve otel odasında darp edildiğini belirtti. Yavuk, yaklaşık bir hafta süren koma sürecinin ardından hayatını kaybetti. Arslanoğlu, videoda özellikle "üstü örtülmesin" vurgusu yaptı ve kamuoyuna yansıyan "düştü, kafasını çarptı" söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Olay, adli bir soruşturma kapsamında; savcılık ve emniyet yetkilileri tarafından inceleniyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNİN SET ÇALIŞANI AHMET EMİN YAVUK KİMDİR?

Ahmet Emin Yavuk, ATV'de yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisinin set ekibinde karavancı olarak görev yapıyordu. Dizinin set çalışanlarıyla yakın ilişkileri bulunan Yavuk, özellikle kavgayı ayırmak amacıyla olaya müdahale ettiği sırada ağır yaralandı.

Oyuncu Kerem Arslanoğlu, Yavuk'un aynı odayı paylaştığı bir set çalışanının daha önce sorun yaşadığı kişilerle tartışmaya karıştığını ve Yavuk'un kavga esnasında onların arkasından giderek durumu ayırmaya çalıştığını belirtti. Bu müdahalesi sonrası Yavuk olay yerinde ağır yaralı bulundu.

AHMET EMİN YAVUK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Yayınlanan bilgilerde Ahmet Emin Yavuk'un yaşı hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

AHMET EMİN YAVUK NERELİ?

Şu an için Ahmet Emin Yavuk'un memleketi ile ilgili resmi bir bilgi kamuoyuna açıklanmış değil. Ancak olayın meydana geldiği ATV dizisi Gözleri Karadeniz setinde görev yaptığı ve dizinin yapım ekibiyle yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor.