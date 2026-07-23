AHBAP SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında hangi ünlüler ifade verdi, hangi ünlüler gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin ifadeye çağrıldığına ilişkin gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Ahbap soruşturmasında hangi ünlüler ifade verdi?", "Kimler hakkında adli işlem uygulandı?" ve "Soruşturmada son durum ne?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Ahbap soruşturmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

AHBAP SORUŞTURMASINDA HANGİ ÜNLÜLERİN İFADESİ ALINDI?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın önceki aşamalarında ise Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan ve Özlem Gürses de ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına yönelik süreç devam ediyor.

AHBAP SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği bünyesinde toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip kayıtları inceleniyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile internet yayıncısı Oğuzhan Uğur da bulunuyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün hakkında adli işlem yürütüldü. Son operasyonlarda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün tutuklanırken, soruşturmanın ilk aşamasında da Haluk Levent dahil çeşitli şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.