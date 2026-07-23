Haberler

AHBAP SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında hangi ünlüler ifade verdi, hangi ünlüler gözaltına alındı?

AHBAP SORUŞTURMASI SON DAKİKA: Ahbap soruşturmasında hangi ünlüler ifade verdi, hangi ünlüler gözaltına alındı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında bazı tanınmış isimlerin ifadeye çağrıldığı, adli sürece ilişkin yeni kararların alındığı yönündeki gelişmeler kamuoyunun gündemine oturdu. "Ahbap soruşturmasında hangi ünlüler ifade verdi?", "Kimler ifadeye çağrıldı?" ve "Soruşturmada son durum ne?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında bazı isimlerin ifadeye çağrıldığına ilişkin gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Ahbap soruşturmasında hangi ünlüler ifade verdi?", "Kimler hakkında adli işlem uygulandı?" ve "Soruşturmada son durum ne?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte Ahbap soruşturmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

AHBAP SORUŞTURMASINDA HANGİ ÜNLÜLERİN İFADESİ ALINDI?

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Ece Üner, Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın önceki aşamalarında ise Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan ve Özlem Gürses de ifadeye çağrılan isimler arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında ifadelerin alınmasına yönelik süreç devam ediyor.

AHBAP SORUŞTURMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği bünyesinde toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip kayıtları inceleniyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA KAÇ KİŞİ TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar gözaltına alınan 54 şüpheliden 28'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ile internet yayıncısı Oğuzhan Uğur da bulunuyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında Haluk Levent, Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün hakkında adli işlem yürütüldü. Son operasyonlarda Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün tutuklanırken, soruşturmanın ilk aşamasında da Haluk Levent dahil çeşitli şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap dosyasında bomba gelişme! 6 ünlü daha konuşacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt

Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Can kurtaralım derken canlarından oldular: Biri 63, diğeri 15 yaşındaydı

Can kurtaralım derken canlarından oldular
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret

Özgür Özel'i yarı yolda bırakan Cemil Tugay'dan dikkat çeken ziyaret
Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Futbol A.Ş'nin A takımı belli oldu! Mahmut Uslu'dan şaşırtan karar
Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba

Pis Yedili'nin Karabiber'i ekranlara neden veda etti? Gerekçesi bomba
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...

Türkiye'nin dev otomotiv fabrikası üretime ara veriyor

Türkiye'nin dev fabrikası üretime ara veriyor! KAP açıklaması geldi
Ne caddesi, ne meydanı var! Bildiğiniz köyleri unutun

Bildiğiniz tüm köyleri unutun