AGS SONUÇ SORGULAMA 2026: ÖSYM Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklandı?

2026 AGS sonuçları, sınava giren adayların gündemindeki yerini koruyor. Akademi Giriş Sınavı sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce öğretmen adayı, "AGS sonuçları açıklandı mı?", "Ösym AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "AGS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken, gözler Ösym'nin resmi duyurusuna çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

AGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2026 AGS sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklandı. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre adaylar, bugün itibarıyla AGS puan ve başarı bilgilerine ulaşabiliyor.

AGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

AGS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden ulaşabilecek.

AGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2026 AGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemine giriş yapması gerekiyor. Sistemde kimlik bilgileri ve aday şifresiyle giriş yaptıktan sonra sınav sonuç ekranından AGS puanı ve başarı durumu görüntülenebiliyor.