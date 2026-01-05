Haberler

Ağrı okullar tatil mi, 6 Ocak Salı Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
6 Ocak Salı günü Ağrı'da kar tatili olup olmadığı merak konusu oldu. Ağrı Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı bilgisi henüz netlik kazanmadı.

6 Ocak Salı günü Ağrı'da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Ağrı Valiliği'nden henüz bir kar tatili açıklaması gelmedi. Okulların tatil olup olmadığı konusunda son bilgileri Ağrı Valiliği'nin resmi web sitesinden veya e-Okul platformundan öğrenebilirsiniz.

6 OCAK AĞRI HAVA DURUMU

Meteorolojiden Uyarı: Sıcaklıklar Aniden Düşüyor, Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumunda keskin değişimler bekleniyor. Haftaya mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla başlayan bölge, cuma gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Haftanın İlk Yarısı: Bahar Havası Devam Ediyor

6 Ocak Salı ve 7 Ocak Çarşamba günleri hava sıcaklıklarının 20-21°C derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Salı günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, Çarşamba günü yer yer hafif yağış geçişleri görülebilir. Ancak bu "bahar havası" perşembe gününden itibaren yerini sert bir düşüşe bırakacak.

Dikkat: Cuma Günü Sıcaklıklar Çakılıyor!

Haftanın en kritik günü olan 9 Ocak Cuma, sıcaklıklar bir önceki güne göre yaklaşık 10 derece birden azalarak 7°C seviyelerine gerileyecek. Gece sıcaklığının ise 4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte nem oranının %96'ya çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta Sonu: Soğuk Sabahlar, Açık Gökyüzü

10 Ocak Cumartesi günü yağışların bölgeyi terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterecek ve sıcaklık 17°C'ye yükselecek. Ancak dikkat çeken asıl veri, gece sıcaklığının 1°C'ye kadar düşerek haftanın en soğuk gecesinin yaşanacak olması.

2 OCAK CUMA AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
