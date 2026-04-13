Ağrı okullar tatil mi, 14 Nisan Salı Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 Nisan Salı günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği’nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. “Ağrı okullar tatil mi?” ve “Ağrı’da bugün okul yok mu?” aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU

Ağrı’da 14 Nisan Salı günü hava durumunun mevsim normallerinin altında, soğuk ve zaman zaman kar yağışlı seyretmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı şehirlerinden biri olan Ağrı’da, bahar ayına rağmen kış şartlarına yakın bir hava etkisini sürdürüyor.

Meteorolojik tahminlere göre gün boyunca aralıklı kar yağışı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle sabah saatlerinde yer yer yoğunlaşabilecek yağışların, gün içinde kısa aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Sıcaklık değerlerinin ise oldukça düşük seviyelerde kalacağı belirtiliyor. Gün içinde en düşük -8°C, en yüksek 2–5°C aralığında sıcaklık bekleniyor. Bu durum, bölgede Nisan ayında da don ve buzlanma riskinin sürdüğünü gösteriyor.

Rüzgârın genellikle hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, soğuk hava etkisini artırarak hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Nem oranının ise yağış anlarında artış göstereceği tahmin ediliyor.

Günün hava durumu özeti

Hava durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

En düşük sıcaklık: -8°C

En yüksek sıcaklık: 2–5°C

Yağış: Kar yağışı (yer yer etkili)

Rüzgâr: Hafif – orta kuvvet

Don riski: Yüksek

Meteoroloji verilerine göre Ağrı’da Nisan ayı boyunca soğuk hava ve kar geçişleri zaman zaman devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Gün boyunca dışarı çıkacakların kışlık kıyafetleri tamamen kaldırmamaları öneriliyor.

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

14 Nisan Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.