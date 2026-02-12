Haberler

Ağrı okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Ağrı okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Ağrı'da etkisini artırması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler "Ağrı okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Ağrı'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Ağrı Valiliği'nin kar tatiline ilişkin yapacağı resmi açıklama merakla beklenirken, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor.

13 Şubat Cuma günü Ağrı genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini artırırken, gözler Ağrı Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Ağrı okullar tatil mi?" ve "Ağrı'da bugün okul yok mu?" aramaları artış gösterirken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

AĞRI HAVA DURUMU AĞRI
Ağrı'da Kapalı ve Soğuk Bir Hava Hakim

AĞRI – Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürüyor. Ağrı'da 13 Şubat günü gökyüzünün tamamen bulutlarla kapalı olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları gün içinde en yüksek 4°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu soğukla birlikte sıcaklık -1°C'ye kadar düşecek. Gün içinde %25 oranında hafif kar geçişleri beklenirken, rüzgar güneyden saatte 7 mph hızla esecek. Vatandaşların gece oluşabilecek don riskine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Ağrı okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Ağrı'da okul yok mu (AĞRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

AĞRI OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

