Afyonkarahisar Valisi kim oldu? Yeni Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar iline yeni vali atandı. Yeni Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş nereli, kaç yaşında? Afyonkarahisar Valisi kim oldu?

AFYONKARAHİSAR VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:

AFYONKARAHİSAR VALİSİ NACİ AKTAŞ KİMDİR?

1977 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Exeter Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007'de tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2022 yılında tamamlayarak, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı.

2000 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Seferihisar Kaymakamlığı ve Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 18 Eylül 2024 tarih ve 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uşak Valiliği görevine atanmıştır.

Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.