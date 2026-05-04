Afyon okullar tatil mi, 5 Mayıs Salı Afyonkarahisar'da okul yok mu, Afyon hava karlı mu? (AFYON VALİLİĞİ)?

Afyon'da okul yok mu, 5 Mayıs Salı dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Afyon Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 5 Mayıs Salı Afyon okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

AFYON HAVA DURUMU

GENEL HAVA DURUMU

Afyonkarahisar’da 5 Mayıs Salı günü bahar havası etkisini sürdürüyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, zaman zaman güneşin kendini göstermesiyle birlikte ılıman bir hava hakim olacak.

SICAKLIK DURUMU

Kentte günün en yüksek sıcaklığının 15°C, en düşük sıcaklığının ise 5°C civarında olması öngörülüyor. Afyon’un yüksek rakımlı yapısı nedeniyle sabah ve akşam saatlerinde serinlik belirgin şekilde hissedilecek.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Salı günü için Afyonkarahisar genelinde belirgin bir yağış beklentisi bulunmuyor. Ancak yer yer kısa süreli bulutlanmalar görülebilir. Gün genelinde sakin ve stabil bir hava durumu öne çıkıyor.

RÜZGAR DURUMU

Rüzgârın hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda hissedilen serinlik rüzgârın etkisiyle biraz daha belirgin hale gelebilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

5 Mayıs Salı günü Afyonkarahisar’da genel olarak sakin, serin ve bahar karakterli bir hava bekleniyor. Yağış riskinin düşük olması günlük planlar açısından avantaj sağlarken, sabah ve akşam saatlerinde mevsime uygun giyinmek önem taşıyor.

AFYON OKULLAR TATİL Mİ?

5 Mayıs Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.