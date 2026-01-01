Haberler

Afyon okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi? Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklaması!

Afyon okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma Afyonkarahisar yarın okullar tatil mi? Afyonkarahisar Valiliği kar tatili açıklaması!
Güncelleme:
Afyon okullar tatil mi 2 Ocak 2026, Afyon Valiliği son dakika kar tatili açıklaması merak ediliyor. 2 Ocak 2026 Cuma günü için Afyon'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Afyonkarahisar Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması hakkında son bilgiler. Peki, Afyon'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Afyon okullar tatil mi, okul var mı yok mu merak edildi. İşte Afyon'da okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son durum...

Afyon okullar tatil mi son dakika! Türkiye genelinde bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilmesi, Afyon için de benzer bir karar alınıp alınmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Afyonkarahisar Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi.

AFYON OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK?

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklama ile 2 Ocak Cuma günü okullar tatil edildi. Açıklama metni şöyle:

"Meteorolojiden alınan son verilere göre; bu gece gerçekleşmesi beklenen minimum sıcaklıklar, son 4 yılda gerçekleşen en düşük sıcaklık değerlerinden olup, il merkezinde -13, rakımı daha yüksek olan ilçe, belde ve köylerde -15 olarak değerlendirilmektedir.

İlimiz genelinde gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yayaların ulaşımında riskli durumlara neden olabileceğinden dolayı il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakımevleri hariç) 02 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz de aynı tarihte bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ"

