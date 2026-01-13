Afra Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı? Afra Saraçoğlu hangi dizilerde oynadı?

"Son dönemin en popüler kadın oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu, yeni projesindeki 'Çağla' karakteriyle sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuk performansıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan güzel oyuncu hakkında 'Afra Saraçoğlu evli mi, sevgilisi kim?' ve 'Afra Saraçoğlu hangi dizilerde oynadı?' soruları trend listelerine girdi. Kariyer yolculuğundan özel yaşamına kadar Afra Saraçoğlu hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için bir araya getirdik."

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gözlerini açan Afra Saraçoğlu, aslen Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelmektedir. İlköğretim ve lise eğitimini Antalya'da tamamlayan Saraçoğlu, akademik kariyeri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazandı. Ancak oyunculuk tutkusu ve kariyerindeki hızlı yükseliş, eğitim hayatına bir süre ara vermesine neden oldu.

Genç yaşta annesiyle birlikte İstanbul'un yolunu tutan Saraçoğlu'nun hayatı, Özcan Deniz'in sosyal medya üzerinden kendisini keşfetmesiyle tamamen değişti. Henüz 18 yaşındayken sinema dünyasına adım atan oyuncu, kısa sürede yapımcıların en çok aradığı isimler arasına girmeyi başardı.

AFRA SARAÇOĞLU KAÇ YAŞINDA? BURCU NEDİR?

1997 doğumlu olan Afra Saraçoğlu, 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Yay burcu olan güzel oyuncu, burcunun özelliklerini taşıyan enerjik, özgür ruhlu ve maceracı kişiliğiyle tanınıyor. 1.70 boyunda ve 54 kilo olan oyuncu, formunu korumaya özen gösterirken sempatik tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

AFRA SARAÇOĞLU EVLİ Mİ, BEKAR MI? ÖZEL HAYATI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Magazin dünyasının en çok takip ettiği isimlerden biri olan Afra Saraçoğlu'nun özel hayatı her zaman merak konusu. Şu an için bekar olan ünlü oyuncu, geçmişte rol arkadaşlarıyla yaşadığı ilişkilerle uzun süre gündemden düşmedi. Özellikle "Yalı Çapkını" dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile olan birlikteliği magazin sayfalarını aylarca süslemişti. Ancak oyuncu, özel hayatından ziyade her zaman işindeki başarısıyla ön planda kalmayı tercih ediyor.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN KARİYER YOLCULUĞU VE İLK PROJESİ

Afra Saraçoğlu'nun profesyonel oyunculuk kariyeri 2016 yılında vizyona giren "İkinci Şans" filmiyle başladı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı bu filmde "Çiçek" karakterine hayat veren Saraçoğlu, ilk sınavında büyük beğeni topladı. Bu filmdeki başarısı, ona televizyon dünyasının kapılarını sonuna kadar açtı.

AFRA SARAÇOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Televizyon kariyerine 2017 yılında yayımlanan "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisiyle güçlü bir başlangıç yaptı. Dizide canlandırdığı "Ece Çamkıran" karakteriyle sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınan bir isim haline geldi. İşte başarılı oyuncunun kariyerinde yer alan başlıca dizi projeleri:

Fazilet Hanım ve Kızları (2017-2018): Ece karakteriyle kariyerindeki ilk büyük çıkışını yakaladı.

Kardeş Çocukları (2019): Hayat karakteriyle Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl gibi isimlerle başrolü paylaştı.

Öğretmen (2020): Gizem Bozkurt karakteriyle farklı bir janrada yeteneğini sergiledi.

Yeşilçam (2021): Çağan Irmak imzalı dijital projede "Tülin Saygı" karakteriyle nostaljik bir dünyaya adım attı.

Yalı Çapkını (2022-2025): "Seyran" karakteriyle reyting rekorları kırdı ve adını dünya çapında duyurdu.

A.B.İ. - Aile Bir İmtihandır (2026-): Halen ATV ekranlarında "Çağla" karakteriyle izleyiciyi büyülemeye devam ediyor.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Dizilerin yanı sıra beyaz perdede de iddialı işlere imza atan Saraçoğlu, oyunculuk yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor:

İkinci Şans (2016): Kariyerinin ilk sinema filmi.

Kötü Çocuk (2017): Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştığı gençlik filmi.

İyi Oyun (2018): Türkiye'nin ilk e-spor filmi olan yapımda yer aldı.

Aşk Bu mu? (2018): Kubilay Aka ile romantik komedi türünde başrol oynadı.

AFRA SARAÇOĞLU'NUN YENİ DİZİSİ A.B.İ. VE ÇAĞLA KARAKTERİ

Şimdilerde ATV'nin dev prodüksiyonu A.B.İ. dizisinde "Çağla" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bu kez idealist ve savaşçı bir avukat olarak karşımıza çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu (Doğan) ile olan ekran uyumu şimdiden sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Ailesini kaybetmiş, hayata karşı tırnaklarıyla tutunmuş ve adaletin peşinde koşan Çağla karakteri, Afra Saraçoğlu'nun kariyerindeki en olgun ve derinlikli rollerden biri olarak kabul ediliyor.

ALDIĞI ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

Afra Saraçoğlu, genç yaşına rağmen pek çok ödülün de sahibi oldu. 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yıldızı Parlayanlar" ödülüne layık görülen oyuncu, aynı zamanda pek çok üniversite ve kurum tarafından "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu" seçildi.

Oyunculuğun yanı sıra pek çok dünyaca ünlü markanın da reklam yüzü olan Saraçoğlu, duru güzelliği ve profesyonel çalışma disipliniyle Türk televizyon dünyasının en parlak yıldızlarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.