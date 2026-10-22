Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adriana Lima’nın son hali: Adriana Lima kaç kilo verdi, şu an kaç kilo?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adriana Lima’nın son hali: Adriana Lima kaç kilo verdi, şu an kaç kilo?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyaca ünlü model Adriana Lima’nın son görüntüsü, kilo değişimiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Victoria’s Secret defilesinde objektiflere yansıyan Lima’nın hamilelik dönemindeki kilosu ile şimdiki görünümü arasındaki fark dikkat çekerken, “Adriana Lima kaç kilo verdi, şu an kaç kilo?” soruları da merak konusu oldu. Ünlü modelin kaç kilo verdiğine ilişkin iddialar ise araştırılmaya devam ediyor.

Adriana Lima’nın son hali sosyal medyada gündem olurken, ünlü modelin kaç kilo verdiği ve güncel kilosunun kaç olduğu soruları öne çıktı. Hamilelik döneminde 80 kiloya ulaştığı, son dönemde ise 45 kiloya düştüğü yönündeki iddialar dikkat çekti. Peki, Adriana Lima gerçekten kaç kilo verdi ve şu an kaç kilo? İşte merak edilen ayrıntılar.

ADRIANA LIMA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Brezilyalı model Adriana Lima, Victoria’s Secret defilesiyle podyumlara geri döndü. Los Angeles'ta düzenlenen organizasyonda yürüyen Lima'nın görüntüleri, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Modelin son görünümü üzerinden fiziksel değişimi hakkında yorumlar yapılırken, kilo verdiğine ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi.

80 KİLODAN 45 KİLOYA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hamilelik döneminde aldığı kilolarla daha önce gündeme gelen Adriana Lima'nın, 80 kilodan 45 kiloya düştüğü öne sürüldü. Ancak modelin güncel kilosuna ilişkin bu rakamlar bağımsız olarak doğrulanmış değil. Bu nedenle söz konusu kilo değişimi iddiasını kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Lima, defileye hazırlık sürecinde çocuklarının antrenmanlarına eşlik ettiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini anlatmıştı. Ünlü modelin podyuma dönüşüyle birlikte hazırlık süreci ve fiziksel değişimi de merak konusu oldu.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Ağır kekemeydi, şimdi parasını konuşarak kazanıyor! Konyalı Mehmet Emir Cengiz sunucu oldu

Okul boyunca kekeledi, şimdi parasını konuşarak kazanıyor
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Artvin'de gençler denizdeki 8 metrelik kayanın üstüne ev kurdu! Martıevi'ne yalnızca tekneyle ulaşılıyor

Denizdeki 8 metrelik kayaya ev kurdular! Sebebi tulum çalmak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
HSK, 3 ilçenin yargı çevrelerini yeniden belirledi

HSK kararı yürürlüğe girdi! 3 ilçenin yargı çevresi değişti
Meme estetiğine 250 bin lira ödedi! Hem sağlığından hem ilişkisinden oldu

Hem parasından hem ilişkisinden oldu
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Osimhen Fransa’da füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı

Buradan füzeyi yolladı, sonrasını herkes ayakta alkışladı