Adriana Lima’nın son hali: Adriana Lima kaç kilo verdi, şu an kaç kilo?

Adriana Lima’nın son hali sosyal medyada gündem olurken, ünlü modelin kaç kilo verdiği ve güncel kilosunun kaç olduğu soruları öne çıktı. Hamilelik döneminde 80 kiloya ulaştığı, son dönemde ise 45 kiloya düştüğü yönündeki iddialar dikkat çekti. Peki, Adriana Lima gerçekten kaç kilo verdi ve şu an kaç kilo? İşte merak edilen ayrıntılar.

ADRIANA LIMA'NIN SON GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Brezilyalı model Adriana Lima, Victoria’s Secret defilesiyle podyumlara geri döndü. Los Angeles'ta düzenlenen organizasyonda yürüyen Lima'nın görüntüleri, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Modelin son görünümü üzerinden fiziksel değişimi hakkında yorumlar yapılırken, kilo verdiğine ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi.

80 KİLODAN 45 KİLOYA DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hamilelik döneminde aldığı kilolarla daha önce gündeme gelen Adriana Lima'nın, 80 kilodan 45 kiloya düştüğü öne sürüldü. Ancak modelin güncel kilosuna ilişkin bu rakamlar bağımsız olarak doğrulanmış değil. Bu nedenle söz konusu kilo değişimi iddiasını kesinleşmiş bir bilgi olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Lima, defileye hazırlık sürecinde çocuklarının antrenmanlarına eşlik ettiğini ve beslenmesine dikkat ettiğini anlatmıştı. Ünlü modelin podyuma dönüşüyle birlikte hazırlık süreci ve fiziksel değişimi de merak konusu oldu.