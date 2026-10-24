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Adrian Benedyczak kimdir? Kasımpaşa'ya Eyüpspor galibiyetini getiren Polonyalı forvet

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Adrian Benedyczak kimdir? Kasımpaşa'ya Eyüpspor galibiyetini getiren Polonyalı forvet
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Maçın tek golünü 37. dakikada Adrian Benedyczak attı. Önce Parma'dan kiralık gelen, yazın bonservisi alınan 25 yaşındaki Polonyalı forvet ligdeki altıncı golüne ulaştı. Adrian Benedyczak kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Eyüpspor- Kasımpaşa maçının tek golü 37. dakikada geldi. Eyüpspor'da El Yamiq'in hatalı pasında topu kapan Ali Yavuz Kol, ceza sahasındaki Hajradinovic'e verdi; Hajradinovic'in geri çıkardığı topu Adrian Benedyczak sol ayağıyla uzak köşeye gönderdi.

Kasımpaşa bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 16'ya çıkardı. Ligin son sırasındaki Eyüpspor 3 puanda kaldı.

ADRIAN BENEDYCZAK BU SEZON KAÇ GOL ATTI?

Adrian Benedyczak, Eyüpspor ağlarına gönderdiği topla bu sezon Süper Lig'deki altıncı golünü attı. Polonyalı oyuncu geçen sezonun ikinci yarısında da Kasımpaşa formasıyla 14 lig maçına çıkmış, 10 gol atıp 1 asist yapmıştı.

ADRIAN BENEDYCZAK KİMDİR?

Adrian Benedyczak, Kasımpaşa'da oynayan Polonyalı santrfor. Tam adı Adrian Dawid Benedyczak, boyu 1,90. Futbola Gryf Kamien Pomorski'de başladı, 2013'te Pogon Szczecin altyapısına geçti.

Polonya'nın 17, 18, 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giydi. 2019'daki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Tahiti'ye gol attı. 2023'te Avrupa Şampiyonası eleme maçları için A Milli Takım kadrosuna çağrıldı ama oynamadı.

ADRIAN BENEDYCZAK KAÇ YAŞINDA?

Adrian Benedyczak 24 Kasım 2000'de doğdu, 25 yaşında. Bir ay sonra 26'sına girecek.

ADRIAN BENEDYCZAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adrian Benedyczak profesyonel kariyerine Pogon Szczecin'de başladı. Bu takımda 2017-2021 arasında 40 lig maçında 3 gol attı; 2019-20 sezonunu kiralık olarak Chrobry Glogów'da geçirdi ve orada 19 maçta 5 gol buldu.

2021'de İtalya'nın Parma takımına transfer oldu. Parma'da 117 lig maçında 25 gol attı. Takım 2023-24 sezonunda Serie B'yi şampiyon bitirip Serie A'ya yükseldiğinde o da kadrodaydı.

ADRIAN BENEDYCZAK KASIMPAŞA'YA NASIL GELDİ?

Adrian Benedyczak, Kasımpaşa'ya ilk kez 3 Şubat 2026'da Parma'dan kiralık olarak geldi. Kiralık dönemi bitince haziranda veda mesajı paylaştı ve teknik direktör Emre Belözoğlu'na teşekkür etti: "Futbol oynama sevincimi yeniden hatırladım."

Ayrılık uzun sürmedi. Kasımpaşa 28 Temmuz 2026'da oyuncunun bonservisini Parma'dan aldı, Benedyczak da Kemerburgaz Tesisleri'ndeki törenle sözleşmeye imza attı. Kulüp bonservis bedelini açıklamadı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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