Adıyaman'da okullar tatil mi 16 Nisan Perşembe Adıyaman'da okul yok mu?

16 Nisan Perşembe günü Adıyaman’da okulların tatil edilip edilmediği konusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. “Adıyaman’da okul yok mu?” sorusu özellikle öğrenci ve veliler tarafından araştırılırken, gözler Valilik ve resmi kurumlardan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Eğitim-öğretim durumuna ilişkin gelişmeler anbean takip ediliyor.

16 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ikinci dönem 2 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek şekilde planlandı. Bu kapsamda nisan ayının ortasında yer alan 16 Nisan günü için resmi tatil, ara tatil ya da yarıyıl tatili bulunmuyor. Takvime göre 16 Nisan Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Ancak Türkiye’de zaman zaman yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle bazı illerde yerel bazlı tatil kararları alınabiliyor. Bu nedenle “16 Nisan’da okullar tatil mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, resmi açıklamalar dışında genel bir tatil kararı bulunmadığı vurgulanıyor.

Son günlerde bazı bölgelerde yaşanan olayların ardından yalnızca belirli illerde eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. Örneğin Kahramanmaraş’ta alınan karar doğrultusunda 16 ve 17 Nisan tarihlerinde okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu. Ancak bu tür kararların sadece ilgili il veya ilçeyi kapsadığı ve ülke geneline yayılmadığı ifade edildi.

Şanlıurfa’nın bazı ilçelerinde ise yalnızca belirli okulları kapsayan kısa süreli tatil kararları uygulandı. Bu durum, Türkiye genelinde standart bir tatil uygulaması olmadığını, kararların yerel yönetimler ve valilikler tarafından ayrı ayrı değerlendirildiğini gösteriyor.

PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Sosyal medyada 16-17 Nisan tarihlerinde tüm Türkiye’de okulların tatil edileceğine dair iddialar yer alsa da resmi kurumlar tarafından bu yönde bir genel karar açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, eğitim öğretimin genel olarak planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Öte yandan bazı sendikaların çağrıları ve yerel gelişmeler nedeniyle farklı illerde değişken uygulamalar görülebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin ve velilerin yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi ve il valiliklerinden gelecek duyuruları dikkate alması gerektiği ifade ediliyor.