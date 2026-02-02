Adana okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 3 Şubat Salı Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

ADANA

3 ŞUBAT SALI: Adana'da az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 17 derece, gece ise 7 derece civarında seyredecek.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Güneşli hava etkisini sürdürüyor. Nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Gece serinliği devam ediyor.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Parçalı bulutlu bir hava hakim. Yağış beklenmiyor ancak güneş yer yer bulutların arkasında kalacak. Sıcaklık 16 derece seviyelerinde.

6 ŞUBAT CUMA: Haftanın son iş gününde Adana'da bahar havası yaşanacak. Gökyüzü açık, sıcaklık ise 19 dereceye kadar yükselecek.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.