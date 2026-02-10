Adana okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Adana'da okul yok mu (ADANA VALİLİĞİ)?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte Adana okullar tatil mi sorusu sosyal medyada en çok konuşulan başlık haline geldi. 11 Şubat Çarşamba Adana'da okul yok mu araştırması yapan veliler, Adana Valiliği kar tatili duyurusunu bekliyor. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışlar sonrası ulaşımda aksama yaşanmaması adına valilikten gelecek olan tatil haberi büyük bir merakla izleniyor.

ADANA HAVA DURUMU

Adana'da 4 Günlük Hava Durumu: Ilık Hava ve Bulutlu Seyir Öne Çıkıyor

Adana'da önümüzdeki dört gün boyunca ılıman hava koşulları etkisini sürdürecek. Akdeniz ikliminin iç kesimlere yansıyan özellikleriyle birlikte kentte sert soğuklar beklenmiyor. İlk gün hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilirken, gün içerisinde sıcaklıklar yükselerek rahat bir gün yaşanmasına imkan tanıyacak.

İkinci günde bulutlu hava etkisini artırabilir. Rüzgârın zaman zaman etkili olmasıyla birlikte özellikle açık alanlarda serinlik hissi artabilir. Ancak genel olarak hava koşulları günlük yaşamı olumsuz etkileyecek düzeyde olmayacak. Tarımsal faaliyetler açısından olumsuz bir hava riski beklenmiyor.

Üçüncü gün Adana'da hava koşulları büyük ölçüde benzer bir seyir izleyecek. Bulutlu gökyüzüyle birlikte güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sıcaklıklar gündüzleri ılıman seviyelerde kalırken, gece saatlerinde serinlik belirginleşecek. Vatandaşların özellikle akşam saatlerinde dikkatli olması öneriliyor.

Dördüncü gün ise hava biraz daha açık olabilir. Bulutların azalmasıyla birlikte güneşli bir gün bekleniyor. Bu durum sıcaklıkların bir miktar artmasına neden olabilir. Genel değerlendirmeye göre Adana'da önümüzdeki dört gün boyunca sakin, ılık ve mevsime uygun bir hava hakim olacak.

ADANA OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.