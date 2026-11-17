Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adana kebap, erkek kuzu etinden yapılıyor. Kebabın geleneksel tarifinde kuzunun döş ve kol gibi yağlı ve lezzetli bölgeleri tercih ediliyor. Ete belirli oranda kuyruk yağı ekleniyor ve karışım, zırh adı verilen geniş bıçakla elde kıyılıyor. Tuz ve pul biberle tatlandırılan kıyma, geniş şişlere sarılarak meşe kömürü ateşinde pişiriliyor. Coğrafi işaretle tescilli olan Adana kebabın orijinal tarifinde soğan, sarımsak ya da yumurta gibi malzemeler bulunmuyor. İşte Adana kebabın yapıldığı et, kullanılan malzemeler ve hazırlanışıyla ilgili tüm detaylar.

ADANA KEBAP HANGİ ETTEN YAPILIR?

Adana kebap, erkek kuzu etinden yapılıyor. Kebapta genellikle kuzunun döş, kol ve gerdan gibi yağ ve et dengesi iyi olan bölgeleri kullanılıyor. Kuzu etinin yumuşak dokusu ve aroması, Adana kebabın karakteristik lezzetini oluşturuyor.

ADANA KEBABA KUYRUK YAĞI KONUR MU?

Evet, Adana kebabın olmazsa olmaz malzemelerinden biri kuyruk yağı. Kuyruk yağı, kebabın sulu ve yumuşak kalmasını sağlarken şişe yapışmasına da yardımcı oluyor. Et ve kuyruk yağı birlikte kıyılarak homojen bir karışım haline getiriliyor.

ADANA KEBAP KIYMASI NASIL HAZIRLANIR?

Geleneksel Adana kebapta kıyma, makinede çekilmek yerine zırh adı verilen geniş ve ağır bir bıçakla elde kıyılıyor. Zırhla kıyılan et, makine kıymasına göre daha iri ve dokulu oluyor. Bu yöntem, kebabın lezzetini ve kıvamını doğrudan etkiliyor.

ADANA KEBABIN İÇİNE NE KONUR?

Orijinal Adana kebabın içinde yalnızca kuzu eti, kuyruk yağı, tuz ve pul biber bulunuyor. Bazı ustalar az miktarda kırmızı biber de kullanabiliyor. Adana kebabın tescilli tarifinde soğan, sarımsak, yumurta ve galeta unu gibi malzemeler yer almıyor.

ADANA KEBAP NASIL PİŞİRİLİR?

Hazırlanan kıyma, geniş ve yassı şişlere elle sarılıyor. Şişler, meşe kömürüyle yakılan mangal ateşinde, közün üzerinde çevrilerek pişiriliyor. Pişen kebap, lavaş üzerinde servis ediliyor. Yanında közlenmiş domates, biber, soğan salatası ve maydanoz bulunuyor.

ADANA KEBAP İLE URFA KEBAP ARASINDAKİ FARK NE?

Adana kebap ile Urfa kebap benzer şekilde hazırlansa da aralarındaki temel fark acılık. Adana kebap, içine konan pul biber nedeniyle acılı oluyor. Urfa kebap ise acısız hazırlanıyor.

ADANA KEBAP COĞRAFİ İŞARETLİ Mİ?

Evet, Adana kebap coğrafi işaretle tescilli bir lezzet. Tescil, kebabın yapımında kullanılacak et, yağ ve baharat türlerini, hazırlanış ve pişirme yöntemini belirliyor. Bu sayede Adana kebabın geleneksel tarifinin korunması amaçlanıyor.