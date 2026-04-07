Adana elektrik kesintisi! 7-8-9 Nisan Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Nisan günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Adana elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Adana'da elektrik kesintileri:

Yüreğir:

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti 4131 ile 4189 arasındaki sokaklar ile İlim Yolu ve Orhan Kemal çevresini kapsamaktadır. Aynı saatlerde 4190 ile 4221 arasındaki sokaklar ile Mustafa Kemal Paşa çevresinde de kesinti uygulanacaktır. Yine aynı gün ve saatlerde Gelincik, Zambak, Sezai Karakoç, Badem ve Çağla çevresindeki çok sayıda sokak etkilenmektedir. Ayrıca 2812 ile 3146 arasındaki geniş bir alanda, Gelincik ve Eczacı Haşim Dalgıç çevresi dahil olmak üzere elektrik kesintisi yapılacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Huzur, Ayçiçeği, Günebakan Çiçeği ve İbrahim Tatlıses çevresindeki sokaklarda kesinti olacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında belirli sokaklarda tekrar kesinti uygulanacaktır. Aynı gün farklı bir bölgede Kozan, 75. Yıl Cumhuriyet, Papatya ve Şehit Jandarma Er Mustafa Göksal çevresinde de elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seyhan:

07 Nisan 2026 tarihinde sabah 09.30 ile 13.30 arasında 72129 ile 72179 arasındaki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Metro güzergahı, Mirzaçelebi, Obalar ve Yeşilyuva çevresinde kesinti yapılacaktır. Öğleden sonra 14.00 ile 18.00 saatleri arasında Aydınlar ve çevresindeki sokaklar etkilenmektedir.

08 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Nazım Hikmet çevresindeki sokaklarda kesinti olacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Atatürk ve Mehmet Nuri Sabuncu çevresi, ayrıca çeşitli sokaklar ve Ali Bozdoğanoğlu bölgesinde elektrik kesintileri planlanmıştır.

Kozan:

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Hamam Merkez bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çukurova:

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Özdemir Sabancı çevresi ve 80000 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Şehit Gökhan Arık çevresindeki sokaklarda kesinti olacaktır. Aynı gün 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Dr. Sadık Ahmet, Hilmi Kürklü, Turgut Özal, Zahit Akdağ ve Hacı Bektaş Veli çevresindeki geniş bir bölgede kesinti yapılacaktır. Ayrıca Şehit Ali Öztaş ve Zahit Akdağ çevresindeki bazı sokaklar da bu kesintiden etkilenecektir.

09 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Kabasakal ve Köy İçi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ceyhan:

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çiçekli, Isırganlı, Karcılar ve Ünlüce mahalleleri ile bu bölgelerdeki birçok sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.