Adana elektrik kesintisi! 10-11 Nisan Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana’da elektrik dağıtım programı kapsamında çeşitli ilçelerde bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler planlandı. Çalışmaların tarih ve saat aralıkları ile etkilenen bölgeler detaylı şekilde duyuruldu.

ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

Adana genelinde kesintiler çoğunlukla sabah 09.00 veya 09.30 saatlerinde başlıyor ve bazı bölgelerde öğle saatlerinde sona ererken, bazı ilçelerde akşam saatlerine kadar devam ediyor. Özellikle 11 Nisan tarihinde bazı bölgelerde kesintiler 17.00’ye kadar sürüyor. İşte kesintiler:

Ceyhan

10 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Avcılar, Tekeliler ve Kaçagöz mevkiinde, aynı gün 09.30 ile 13.00 saatleri arasında ise 256, 285, Fevzi Çakmak ve İpekyolu sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Otoban Bağlantı Çevre Yolu, A. Nihat Asya, Ahmet Kabaklı, Berendi, Fevzi Çakmak, Göktürk, Halide Edip Adıvar, İlhan Egemen Darendelioğlu ve Necip Fazıl Kısakürek başta olmak üzere birçok sokakta kesinti yapılacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çelikler ve Gümürdülü bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Camuzağılı, Akmasat, Üçdut, Yeşilova ve Yörükler çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Çukurova

10 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Hacı Bektaş Veli ve çevresindeki sokaklarda, aynı gün 09.30 ile 11.00 saatleri arasında ise farklı numaralı sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle kesinti yapılacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Köyiçi bölgesinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ise Özdemir Sabancı ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

İmamoğlu

13 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Camuzağılı, Akmasat, Üçdut, Yeşilova ve Yörükler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seyhan

10 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Şehitlik ve Volkan Eryiğit çevresinde, 09.30 ile 13.30 saatleri arasında ise Batı Otoyol ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde gün boyunca farklı saat aralıklarında çok sayıda sokakta kesinti yapılacaktır. Bu kapsamda sabah 09.00’dan itibaren Debboy, Eminağa, Hürriyet, Ulus ve çevresindeki geniş bir bölgede, ayrıca Şakirpaşa ve Turhan Cemal Beriker çevresinde uzun süreli kesintiler yaşanacaktır. Aynı gün bazı bölgelerde 10.15 itibarıyla başlayan ek kesintiler de uygulanacaktır.

12 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında belirli sokaklarda, 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ise farklı mahallelerde kesinti yapılacaktır.

13 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Belediye, Demokrasi, Erdal İnönü ve Zübeyde Hanım çevresinde, ayrıca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında benzer bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında bazı sokaklarda daha kısa süreli kesintiler de olacaktır.