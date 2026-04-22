ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor, kadro dağılımı açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı personel alımı, kamuya giriş yapmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği en önemli istihdam duyuruları arasında yer alıyor. Bakanlık bünyesinde özellikle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) başta olmak üzere çeşitli birimlerde oluşan personel ihtiyacının karşılanması amacıyla her yıl farklı kadrolarda alımlar gerçekleştiriliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

2025 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı personel alımı sürecine ilişkin beklentiler yeniden gündemin odağına yerleşmiş durumda. Resmî açıklamalara göre, alım ilanlarının pgm.adalet.gov.tr adresi üzerinden yayımlanmasının ardından başvurular aktif hale gelecek. Sürecin tamamen şeffaf ve dijital platformlar üzerinden yürütülmesi planlanıyor.

Bakanlık yetkililerinin önceki açıklamalarında, alımların yıl içinde farklı dönemlere bölünerek yapılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda ilk etap alımların ilkbahar döneminde, ikinci etap alımların ise yaz aylarına doğru gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ADET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor sorusu, adaylar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Edinilen bilgilere göre, personel alımı için hazırlık süreci devam ediyor ve kadro ile il bazlı planlamalar henüz tamamlanma aşamasında bulunuyor.

Yetkili kaynaklardan gelen değerlendirmelere göre, ilanların en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar yayımlanması ve başvuruların bu süreçten sonra başlaması öngörülüyor. Ancak kesin tarih, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmî duyuru ile netlik kazanacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı açıklandı mı? sorusu da adayların merak ettiği kritik başlıklar arasında yer alıyor. Mevcut durumda kadro dağılımı henüz resmî olarak açıklanmış değil.

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda, Türkiye genelindeki adliyeler, ceza infaz kurumları ve bağlı birimlerdeki personel ihtiyacı analiz ediliyor. Bu analiz doğrultusunda hangi il ve ilçeye, hangi kadrodan kaç personel alınacağı belirlenecek.

Önceki dönem alımları dikkate alındığında şu kadroların öne çıkması bekleniyor:

İnfaz ve koruma memuru (gardiyan)

Şoför

Aşçı

Kaloriferci

Hasta bakıcı

Hizmetli

Hemşire

Teknisyen

Özellikle infaz ve koruma memuru kadrosunun en yüksek kontenjanı alması bekleniyor. Ancak tüm kadro dağılımı ve net sayılar, ilan metni yayımlandığında kesinleşecek.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı, tamamen dijital sistemler üzerinden şekilleniyor. Başvurular iki farklı platform üzerinden gerçekleştiriliyor:

1. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Başvuruları

CTE bünyesindeki kadrolar için adaylar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden yapabiliyor. Sistem, adayın kimlik ve eğitim bilgilerini otomatik olarak çekerek süreci kolaylaştırıyor.

2. Diğer Kadrolar İçin Başvurular

CTE dışındaki kadrolar için başvurular Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak ilgili ilanı seçip başvurularını tamamlıyor.

Başvuru Şartlarında Dikkat Edilen Kriterler

Adalet Bakanlığı personel alımlarında adaylardan bazı temel şartları karşılamaları bekleniyor. Bunlar arasında:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Belirli suçlardan mahkûm olmamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Göreve engel sağlık sorununun olmaması

İlgili kadro için belirlenen eğitim şartını sağlamak

Ayrıca adaylar genellikle yalnızca bir kadro için başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Bu nedenle tercih yapılırken dikkatli olunması gerekir.