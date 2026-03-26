Abud Efendi Yalısı satılıyor mu, neden? SON DAKİKA! Kurtlar Vadisi'ndeki Abud Efendi Yalısı ne kadara satılıyor?

İstanbul Boğazı’nın en seçkin yalılarından biri olan ve Kurtlar Vadisi dizisiyle ün kazanan Abud Efendi Yalısı, satışa çıkarılmasıyla tekrar gündeme geldi. Tarihi yapı, merak uyandıran konumu ve dizideki simgesel sahneleriyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yalının satış fiyatı ve satış nedenleri ise araştırılan başlıca detaylar arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

ABUD EFENDİ YALISI SATILIYOR MU?

Evet, İstanbul Boğazı’nda yer alan ve Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, satışa çıkarıldı. Yalının yüzde 15,23’lük hissesi yatırımcılara 170 milyon TL bedelle sunuluyor.

KURTLAR VADİSİ'NDEKİ ABUD EFENDİ YALISI NE KADARA SATILIYOR?

Yalının yüzde 15,23’lük payı 170 milyon TL’den alıcı bulmak üzere satışa sunulmuş durumda. Bu oran, Boğaz’daki diğer tarihi yapılarla kıyaslandığında yüksek yatırım değerine sahip olduğunu gösteriyor.

ABUD EFENDİ YALISI NEREDE?

Yalı, İstanbul Boğazı’nın Üsküdar ilçesi, Kandilli sahilinde konumlanıyor. Denize sıfır konumu ve geniş rıhtımıyla Boğaz hattının dikkat çeken yapıları arasında yer alıyor.

ABUD EFENDİ YALISI NEDEN SATILIYOR?

Yalının hisselerinin satışa çıkarılmasının temel nedeni yatırım amaçlı değerlendirilmesi ve Boğaz’daki tarihi yapıların artan piyasa değerinden faydalanmak. Tarihi geçmişi ve dizilerle özdeşleşmiş olması da satışta etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

ABUD EFENDİ YALISI KİMİN?

Yapı, 1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınarak Abud Ailesi’nin ikameti olarak kullanıldı. Günümüzde de mülkiyeti Abud Ailesi’ne ait olup, hisseleri kısmen satışa sunulmuş durumda.