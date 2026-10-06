A.B.İ. yeni bölüm full HD CANLI izle! A.B.İ. 23. bölüm tek parça HD CANLI izleme linki var mı ATV?

"ATV'nin dev prodüksiyonlu yeni dizisi A.B.İ. yeni bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun 'Doğan', Afra Saraçoğlu’nun 'Çağla' karakterine hayat verdiği dizi, ilk dakikalarından itibaren izleyicileri ekran başına kilitledi. İnternet üzerinden A.B.İ. 23. bölüm tek parça HD izle seçeneğini arayanlar ve ATV canlı yayın linki üzerinden diziyi takip etmek isteyenler için işte tüm detaylar... A.B.İ. son bölüm izle ekranı ve ilk bölüme dair merak edilenler haberimizde."

A.B.İ 23. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğan'ın hayatta olduğunun ortaya çıkması, Hancıoğlu ailesine büyük bir kavuşma yaşatırken Saruhan'la mücadelesinde de yeni bir dönemi başlatır. Ailesini güvene almak için harekete geçen Doğan, ellerinden alınanları geri kazanmak ve Saruhan'a yaptıklarının hesabını sormak için cesur bir hamle yapar. Doğan'ı hiç beklemediği bir masada karşısında bulan Saruhan'ın öfkesi daha da büyür. Leyla, sakladığı gerçeklerin ağırlığı altında hem görevini hem de Doğan'ı korumaya çalışırken Saruhan'ın eline geçen bir telefon bütün dengeleri değiştirir. Rüya da öğrendikleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Çevresinde kurulan oyunun farkına varan Saruhan, hiçbir şey belli etmeden karşı hamlesini hazırlamaya başlar. Geçmişin sırları açığa çıkarken Doğan ve Leyla için birlikte mücadele etmenin yolu açılır. Ancak Saruhan'ın hedefinde artık yalnızca Doğan değil, bütün sevdikleri vardır. Aşkın, aile bağlarının ve intikamın iç içe geçtiği son hesaplaşmada Doğan, sevdiklerini kurtarmak ve bu savaşa son vermek için her şeyi göze alır.