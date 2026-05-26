A.B.İ neden yok, 26 Mayıs Salı A.B.İ yeni bölüm yok mu, A.B.İ bitti mi, final mi yaptı?

“A.B.İ bitti mi, final mi yaptı?” soruları sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, 26 Mayıs Salı günü dizinin yayın durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölüm beklentisi sürerken, yapımın yayın akışındaki durumu merak konusu oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı yapım, dramatik yapısı ve sürükleyici senaryosuyla öne çıkıyor. Dizide ailesinin karanlık geçmişinden kaçmaya çalışan Doğan’ın hayatı merkezde yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU NE?

A.B.İ dizisi, ailesinin karanlık geçmişinden uzaklaşmak isteyen Doğan’ın yeni bir hayat kurma çabasını konu alıyor. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan sırlar, Doğan’ı hem ailesiyle hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakıyor. Hikâye, dram ve gerilim unsurlarını bir arada sunarak izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

A.B.İ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son bölümde Tahir Hancıoğlu’nun ölümüyle birlikte aile içinde uzun süredir saklanan sırlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Cenazede ortaya çıkan tehdit dolu mesajlar Doğan’ı yeni bir düşmanla karşı karşıya bırakırken, aile içindeki dengeler de tamamen değişti. Doğan, ailesini korumak için daha sert ve kararlı bir yol izlemeye başladı.

A.B.İ YENİ BÖLÜM BU HAFTA NEDEN YOK?

A.B.İ dizisinin 17. yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı. Kurban Bayramı haftası nedeniyle dizinin yeni bölümünün ekrana gelmeyeceği öğrenildi. ATV yayın akışında da yeni bölüm yerine farklı içeriklerin yer aldığı görüldü.