Abdülkerim Bardakcı’nın Sporting Lizbon maçında neden yer almadığı da gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın savunmasındaki önemli isimlerden biri olan Abdülkerim’in sakatlık veya ceza durumu nedeniyle kadro dışında olup olmadığı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Abdülkerim Bardakcı’nın Sporting Lizbon maçı öncesindeki son durumu...

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN YOK, SAKAT MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting ile karşılaşacak Galatasaray’da maç öncesi sakatlıklar dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo’nun yanı sıra Abdülkerim Bardakcı’nın da durumunun merak edilmesiyle birlikte futbolseverler, “Abdülkerim neden yok, Abdülkerim Bardakcı Sporting Lizbon maçı kadrosunda yok mu, sakat mı, cezalı mı?” sorularına yanıt arıyor.

ABDÜLKERİM BARDAKCI SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Sporting deplasmanında oynayacağı karşılaşma öncesinde Abdülkerim Bardakcı’nın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Tecrübeli savunma oyuncusunun yaşadığı sakatlık nedeniyle Sporting karşısında oyayamayacak.

GALATASARAY'IN SAVUNMASINDA KİM OYNAYACAK?

Abdülkerim Bardakcı’nın forma giyememesi durumunda Galatasaray’ın savunma hattında Davinson Sanchez’in yanında görev yapacak isim merak ediliyor. Teknik direktör Okan Buruk’un Sporting karşısında savunmada alternatif isimlerden yararlanması beklenirken, karşılaşma öncesindeki son kadro tercihi maç saatinde netlik kazanacak.

ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI MI?

Abdülkerim Bardakcı’nın Sporting karşılaşmasında forma giymemesinin nedeninin ceza değil, sakatlık olduğu belirtiliyor.

SPORTİNG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting - Galatasaray karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele saat 22.00’de başlayacak. Galatasaray, deplasmanda Sporting karşısında Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'IN SPORTİNG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Sporting karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Bitshaibu, Ismail Jakobs, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz.