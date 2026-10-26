Abdülkerim Bardakcı neden kırmızı kart gördü, Abdülkerim Bardakcı lig maçında cezalı mı, kaç maç ceza alacak?

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Galatasaray, RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada gergin anlar yaşandı. Sözlü tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü ve Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçeli Archie Brown, şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı. İşte yaşananlara dair ayrıntılar.

ABDÜLKERİM BARDAKCI NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Abdülkerim Bardakcı, maçın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli futbolcu Archie Brown ile yaşadığı arbede nedeniyle kırmızı kart gördü. İki oyuncu arasında karşılıklı fiziki müdahaleler yaşanması üzerine hakem, her iki futbolcuyu da şiddetli hareket gerekçesiyle kırmızı kartla cezalandırdı.

DERBİ SONRASI SAHADA KAVGA ÇIKTI

Hakemin karşılaşmayı bitirmesinin ardından iki takımın futbolcuları arasında sözlü bir tartışma başladı. Gerginlik kısa sürede büyüdü ve Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında fiziki müdahaleler yaşandı. Diğer oyuncuların da araya girmesiyle saha içinde tansiyon hızla yükseldi.

EMNİYET GÜÇLERİ SAHAYA GİRDİ

Saha içindeki gerginliğin artması üzerine emniyet güçleri müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken, iki takımın futbolcuları soyunma odasına gönderildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Abdülkerim Bardakcı’nın alacağı ceza, maçın hakem raporu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun yapacağı değerlendirmenin ardından netlik kazanacak. Maç sonunda gösterilen kırmızı kartlar da disiplin sürecine dahil ediliyor. Şiddetli hareket nedeniyle gösterilen kırmızı kartlarda, PFDK’nın vereceği ceza birden fazla maçı kapsayabiliyor. Bu nedenle Bardakcı’nın Galatasaray’ın önümüzdeki lig maçlarında forma giyip giyemeyeceği, kurulun kararıyla belli olacak.

KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Konyaspor deplasmanına çıkacak. Abdülkerim Bardakcı’nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu karşılaşmada forma giyememesi bekleniyor. Ancak lig maçlarında gösterilen kırmızı kart cezaları UEFA organizasyonlarını kapsamadığı için deneyimli savunmacı, 3 Kasım’daki Stuttgart maçında forma giyebilecek.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Derbide Galatasaray’ın gollerini Victor Osimhen kaydederken, Fenerbahçe’nin golü İrfan Can Kahveci’nin röveşata vuruşundan geldi.